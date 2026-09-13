Nájemní byt v Praze jako rychlá skládačka. Developeři reagují na vysokou poptávku

Nájem v takzvaných BTR bytech, tedy u prémiových nových jednotek stavěných přímo k pronájmu, překročil hranici šesti set korun za metr čtvereční.
To je přibližně o třetinu více než u bytů z druhé ruky v nabídce realitních společností. Zájem klientů je přesto výjimečný.
„Neobsazenost projektů dosahuje dvou procent,“ vysvětlil Jiří Kubánek, analytik společnosti BTR Group. Z dat vyplývá, že prémiové bydlení s moderním vybavením či doprovodnými službami je pro zájemce atraktivní novinkou.
Šance bydlet v pronájmu
„Pražský trh se dostává do zajímavého přechodového období. Na jedné straně máme stabilizované projekty s velmi vysokou obsazeností a potvrzenou poptávkou, na druhé straně se postupně připravuje výrazně větší objem nové nabídky,“ vysvětlila Zuzana Chudoba, výkonná ředitelka BTR Group. V průběhu následujících dvou let firmy rozšíří nabídku o dvě tisícovky BTR jednotek. „V různém stupni přípravy se nachází 15 tisíc jednotek,“ shrnul Jiří Kubánek.
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Nejaktivněji si na trhu prémiového bydlení vede společnost AFI Home s přibližně dvěma tisícovkami bytů v nabídce či přípravě. Na druhém místě se umístil Mint Living s nabídkou zhruba osmi set jednotek. V první desítce je mimo jiné společnost X-Place, za ní stojí Arcibiskupství pražské.
Dobrou zprávu pro zájemce o střechu nad hlavou je, že se lepší situace rýsuje také ve sféře dostupného nájemního bydlení. A to ať v režii města, nebo soukromých firem. Analýza BTR Group eviduje podle nynějších dat téměř pět tisíc bytů ve 23 projektech, většina se ovšem nachází v různém stupni přípravy.
„Z pohledu již postavených staveb představuje lídra trhu v Praze projekt Dostupné bydlení České spořitelny. Má 660 jednotek v provozu, 312 ve výstavbě,“ vysvětlil Jiří Kubánek.
„Klíčový prvek představuje beton a dřevo. Tyto materiály lze recyklovat.“
Lukáš Urban, člen představenstva a stavební společnosti Syner Group
Klíčovou úlohu podle expertů ovšem nemohou hrát jen soukromí investoři. „Důležitý úkol mají města, veřejný sektor i institucionální investoři zaměření na dlouhodobě dostupné bydlení,“ potvrdila Zuzana Chudoba. U nájemní výstavby je největší nabídka v devátém a pátém obvodu.
Zmenšování bytů je trendem také u nájemního bydlení. V nabídce jsou většinou dispozice 1+kk a 2+kk s průměrnou velikostí 49 metrů čtverečních. Podobné je to u bydlení určeného na prodej. Zde průměrná velikost dosahuje zhruba 64 metrů čtverečních. Nejde však bezpodmínečně o konečná čísla.
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Po garsonkách s průměrem okolo 30 metrů čtverečních přicházejí na řadu mikrobyty.
„Nejmenší jednotky při dodržení stavebních předpisů mohou dosáhnout přibližně 18 či 19 metrů čtverečních s obytnou místností o 16 metrech čtverečních,“ vysvětlil Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema. Developeři již chystají do nabídky třeba dispozice o parametrech 1,5+kk, kdy má byt optickou příčku oddělující spací a obytnou zónu.
Přidat na tempu
Přes tři stovky metrů čtverečních bytů denně u velkých rezidenčních projektů? Ambiciózní výzvu mohou developeři splnit díky hybridní výstavbě. Časová úspora dosahuje až poloviny času oproti klasickým postupům.
„Klíčový prvek představuje beton a dřevo, takový materiál může být recyklovaný. Stavět lze až do výšky 30 pater,“ popsal Lukáš Urban, člen představenstva stavební společnosti Syner Group.
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Celek vypadá jako stavebnice, protože díly vznikají mimo staveniště. Dělníci je v halách kompletují a posléze do vznikající schránky budovy zasazují hotové prvky například s dveřmi, okny a fasádou.
„Pro zlepšení dostupnosti bydlení je třeba masivní výstavba. Ať bytů vlastnických, nájemních či družstevních. Pomoci může nový model design and build s možností užití typových projektů,“ potvrdil trendy Dušan Kunovský, předseda představenstva společnosti Central Group.
Jde o něco podobného jako průmyslová masová výstavba sídlišť v 70. a 80. letech. Ovšem s moderními technologiemi a designem.
Bydlení výjimečné i dostupné v Praze
61 % je podíl prémiových nájemních bytů, nabízených společnostmi.
16 % je podíl dostupného nájemního bydlení od společností či města.
23 % je podíl studentského bydlení.
3 400 dostupných prémiových bytů.
602 korun je průměrný nájem v prémiových bytech za metr čtvereční.
453 korun je průměrný nájem ve standardních bytech za metr čtvereční.
15 tisíc prémiových bytů se nachází v různé fázi přípravy.
4 870 dostupných nájemních bytů, nabízených městy či společnostmi.
Zdroj: BTR, Česká spořitelna