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Nadšenec chtěl na poslední chvíli zabránit odstřelu vysílače, úřad popsal postup bourání

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  9:55
Na poslední chvíli se snažil zabránit odstřelu dvou věží vysílače Liblice na Českobrodsku jeden z nadšenců. Na ministerstvo kultury doručil podnět a žádost o pozastavení bourání unikátní stavby. Byť tušil, že šance na záchranu je mizivá. Odstřel vysílače naplánovaly České radiokomunikace na tento týden.

„Dne 13. října jsem ministerstvu kultury doručil naléhavý podnět k prohlášení dvojice 355 metrových stožárů Liblice B za kulturní památku. Současně jsem požádal České Radiokomunikace o krátkodobé pozastavení plánovaného odstřelu,“ popsal iDNES.cz nadšenec Jiří Skalský.

Podle něj nejde jen o dvě vysoké ocelové konstrukce, ale o mimořádné dílo československého inženýrství a významný kus historie našeho rozhlasového vysílání.

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„A ani argumentace životností kotevních lan nemusí znamenat nevyhnutelný konec celých stožárů. Například o 340 metrů vysokého stožáru Krašov na Plzeňsku byla dosloužilá kotevní lana vyměněna, aniž bylo nutné celý stožár zbourat a stojí dodnes. Netvrdím, že stejný postup byl možný i v Liblicích, ale že si zasloužily důkladné odborné prověření dříve, než dojde k jejich demolici a bude pozdě,“ vysvětlil Skalský.

Výstavba vysílače Liblice
Výstup kabelovodu z technické budovy
Vstup do technické budovy odpovídá sedmdesátým létům, kdy došlo k poslední větší modernizaci. Nechybí skulptura znázorňující volání, vysílání a poslech.
O chodbu a dvě dodbočky dál je elektronika vstupního zpracování signálu, zde se tvoří nosná frekvence, z datového streamu vytváří analogový signál pro modulaci a dochází k jeho potřebné kompresi.
Náš průvodce vysílačem Milan Prokop u hlavního kontrolního a řídícího stolu
49 fotografií

České radiokomunikace naplánovaly odstřel na tento týden, přesný den ani hodina není dosud známá.

V úterý ráno zhasla osvětlení 355 metrů vysokých stožárů, následně byla světla demontována coby jeden z přípravných kroků před vlastním odstraněním stožárů.

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Jak má pád nejvyšší české stavby proběhnout, přiblížilo rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území hlavního města Prahy a Středočeského kraje z počátku letošního září.

Podle něj budou stožáry odstraněny společně, neboť mají vzájemně zkřížená lana.

„Povolený postup proto počítá s koordinovaným odstraněním celé dvojice. Po odstřelu kotvení na západní straně mají zbývající lana stožáry stáhnout směrem na východ. Ztráta boční opory umožní vychýlení a deformaci konstrukce. U první až čtvrté kotevní úrovně počítá povolený postup s mírným časovým zpožděním aktivace trhaviny,“ popisuje úřad.

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Cílem je, aby se stožáry ještě před dopadem na zem zlomily. Konstrukce se tedy nemá svalit jako jediný rovný kus. Jednotlivá nálož smí mít nejvýše 0,3 kilogramu a celková nálož na jeden odstřel nejvýše 4,9 kilogramu.

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