V některých místech pojede souprava s nákladem v protisměru, dopravní policisté budou na nezbytně nutnou dobu uzavírat křižovatky a hlavně v pondělí ráno se mohou tvořit kolony.

Přeprava nadrozměrného nákladu začne v neděli ve 22:00 v ulici U Tabulky v Horních Počernicích v Praze 9.

Trasa povede přes ulici Švehlova na Jižní spojku, do ulice V Podzámčí, přes Barrandovský most až do cílové ulice Nádražní na Smíchově, kam by měla souprava dorazit kolem páté hodiny ráno.

„Upozorňujeme motoristy na značné komplikace v dopravě, kdy přeprava bude vedena na některých místech i v protisměru. Z tohoto důvodu budou na některých místech demontována svodidla nebo světelná zařízení. Dle potřeby budou policisté na nezbytně nutnou dobu uzavírat křižovatky a lze předpokládat i možné kolony, především v ranních hodinách v pondělí,“ informovala policie.

Přepravní konvoj zajistí několik vozidel přepravní společnosti a policie. Rychlost transportu by neměla překročit 10 kilometrů v hodině.