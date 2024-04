V létě papírování, na konci roku může začít stavba. Nádraží Vyšehrad nahradí byty

Může se pochlubit zkušenostmi z velkých developerských akcí v Karlíně. Nyní se Milorad Miško Mišković rozhodl pro obnovu zdevastovaného nádraží Vyšehrad.

„Projekt v této podobě i jeho koncept jsme projednali jak s památkáři, tak s magistrátem a radnicí Prahy 2. Zdá se, že je přijímán vesměs kladně,“ shrnuje Milorad Miško Mišković.

Proč jste se rozhodli pro koupi nádraží? Čím vás tento dlouho chátrající objekt zaujal?

Šlo pro nás o investiční příležitost a samozřejmě také kvůli zachování místního genia loci neboli ducha historické budovy. To je stejné, jako jsme to dříve dělali v Karlíně, kde jsme za posledních 27 let realizovali okolo 40 projektů. Mnohokrát jsme zachovali také to, co nám památkáři povolili korigovat, a to proto, abychom zachovali ducha konkrétního objektu.

Neobáváte se, že váš záměr narazí na nelibost a protesty ochranářů památek? Nebylo by to v hlavním městě poprvé, kdy se něco podobného v rámci novostaveb či rekonstrukcí historických budov děje.

Máme stavební povolení. Takže nám památkáři mohou mluvit do podoby budovy, třeba barvy fasády, ale nemělo by to zásadní dopad na samotnou stavbu. Samozřejmě spolupracujeme jak s velkými, tak malými památkáři, neboli Národním památkovým ústavem i odborem památkové péče magistrátu. Jsme v tom dokonce proaktivní, nečekáme na to, až budeme osloveni. A odborníci jsou rádi, že developer s našimi zkušenostmi se věnuje projektu obnovy budovy, která 30 let chátrala.

Pomáhají vám v jednání s památkáři a dalšími úřady vaše předchozí zkušenosti?

Vědí, že na rozdíl od předchozích majitelů jsme jeden z pěti subjektů v Praze, který se s takovým úkolem, jako je obnova nádraží Vyšehrad, dokáže vypořádat.