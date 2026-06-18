Na nádražích bude ve vedrech voda zdarma. Stačí, aby bylo nad 30 stupňů

Společnost Lokni letos během letních měsíců nabídne na svých veřejných filtračních stanicích vodu zdarma ve dnech, kdy meteorologové předpovídají teploty nad 30 stupňů Celsia.
Bezplatný režim se bude automaticky aktivovat na všech patnácti stanicích umístěných na vlakových a autobusových nádražích.
Systém bude každý večer vyhodnocovat předpověď počasí pro konkrétní lokalitu. Pokud se očekává tropický den, lidé si budou moci následující den načepovat chlazenou filtrovanou vodu bez omezení, bez použití mobilní aplikace a bez poplatku.
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„Pitná voda ve městech by měla být součástí městské infrastruktury stejně samozřejmě jako veřejné osvětlení nebo hromadná doprava. Klasická pítka ve městech ale často nejsou v takovém stavu, aby k nim lidé měli důvěru, a mnozí si raději koupí další PET lahev,“ sdělil redakci iDNES.cz výkonný ředitel společnosti Lokni Petr Kasa.
Podle něj chce firma nabídnout lidem přístup k čisté chlazené vodě zejména v období veder. „Chceme pomoci tak, jak je v našich silách, a nabídnout čistou chlazenou filtrovanou vodu bez zbytečného plastového odpadu,“ uvedl.
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Společnost připomněla, že i během loňského léta, které podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu nebylo mimořádně teplé, zaznamenalo Česko 35 tropických dní. Letos meteorologické předpovědi naznačují, že by jich mohlo být ještě více.
„Rozhodli jsme se naše služby zpřístupnit ve chvíli, kdy je lidé nejvíce potřebují. Zatímco většinou vysoká poptávka po produktu znamená i vyšší cenu, my chceme v tropických dnech udělat opak, tedy otevřít přístup k pitné vodě zcela zdarma,“ řekl Kasa.
Dodal, že během horkých dnů se zájem o vodu z veřejných filtračních stanic výrazně zvyšuje. „Ve vedrech si z našich veřejných stanic načepuje vodu až dvakrát více lidí než v chladnějších dnech,“ uvedl.
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Stanice Lokni jsou umístěny především na nádražích a dalších frekventovaných místech. Mimo tropické dny fungují prostřednictvím mobilní aplikace, která umožňuje zdarma načepovat půl litru neperlivé vody.
K dispozici jsou také placené tarify. Měsíční vyjde na 89 korun, roční na 365 korun a třídenní na 29 korun. Jejich uživatelé si mohou každý den načepovat až tři litry chlazené perlivé nebo neperlivé vody.
Lidé bez aplikace mohou stanice využít také jednorázově prostřednictvím platební karty za symbolický poplatek.