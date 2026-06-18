Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na nádražích bude ve vedrech voda zdarma. Stačí, aby bylo nad 30 stupňů

Autor:
  10:00
Lidé si letos v létě budou moci na vybraných vlakových a autobusových nádražích načepovat zdarma chlazenou filtrovanou vodu. Projekt Lokni spustí automatický režim, který se aktivuje vždy, když předpověď počasí na následující den překročí hranici 30 stupňů Celsia.

Přístroj na vodu na Masarykově nádraží v Praze. | foto: FYI Prague

Společnost Lokni letos během letních měsíců nabídne na svých veřejných filtračních stanicích vodu zdarma ve dnech, kdy meteorologové předpovídají teploty nad 30 stupňů Celsia.

Bezplatný režim se bude automaticky aktivovat na všech patnácti stanicích umístěných na vlakových a autobusových nádražích.

Systém bude každý večer vyhodnocovat předpověď počasí pro konkrétní lokalitu. Pokud se očekává tropický den, lidé si budou moci následující den načepovat chlazenou filtrovanou vodu bez omezení, bez použití mobilní aplikace a bez poplatku.

V Česku udeří tropy. Meteorologové vydali výstrahu a mapu, kde bude vedro nejhorší

„Pitná voda ve městech by měla být součástí městské infrastruktury stejně samozřejmě jako veřejné osvětlení nebo hromadná doprava. Klasická pítka ve městech ale často nejsou v takovém stavu, aby k nim lidé měli důvěru, a mnozí si raději koupí další PET lahev,“ sdělil redakci iDNES.cz výkonný ředitel společnosti Lokni Petr Kasa.

Podle něj chce firma nabídnout lidem přístup k čisté chlazené vodě zejména v období veder. „Chceme pomoci tak, jak je v našich silách, a nabídnout čistou chlazenou filtrovanou vodu bez zbytečného plastového odpadu,“ uvedl.

Kdy poleví vedro? Nad Evropou vznikl zvláštní jev, který brání ochlazení

Společnost připomněla, že i během loňského léta, které podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu nebylo mimořádně teplé, zaznamenalo Česko 35 tropických dní. Letos meteorologické předpovědi naznačují, že by jich mohlo být ještě více.

„Rozhodli jsme se naše služby zpřístupnit ve chvíli, kdy je lidé nejvíce potřebují. Zatímco většinou vysoká poptávka po produktu znamená i vyšší cenu, my chceme v tropických dnech udělat opak, tedy otevřít přístup k pitné vodě zcela zdarma,“ řekl Kasa.

Dodal, že během horkých dnů se zájem o vodu z veřejných filtračních stanic výrazně zvyšuje. „Ve vedrech si z našich veřejných stanic načepuje vodu až dvakrát více lidí než v chladnějších dnech,“ uvedl.

Proměna Vinohradské vodárny je skoro v polovině. Zpoždění může ohrozit expozici

Stanice Lokni jsou umístěny především na nádražích a dalších frekventovaných místech. Mimo tropické dny fungují prostřednictvím mobilní aplikace, která umožňuje zdarma načepovat půl litru neperlivé vody.

K dispozici jsou také placené tarify. Měsíční vyjde na 89 korun, roční na 365 korun a třídenní na 29 korun. Jejich uživatelé si mohou každý den načepovat až tři litry chlazené perlivé nebo neperlivé vody.

Lidé bez aplikace mohou stanice využít také jednorázově prostřednictvím platební karty za symbolický poplatek.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion

(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...

V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...

Lilia Khousnoutdinova bydlí v bytě, kde se psala historie. Má jedinou vadu

Lilia Khousnoutdinova miluje hru na klavír.

Lilia Khousnoutdinova miluje historii, a proto se ve svém bytě na pražském Starém Městě cítí skvěle. Domov, který sdílí s početnou rodinou, je plný starožitností a nese silný otisk východních kultur....

Lepší než na sítích, otočili kritici nového Jiřáku. Teď vadí „postele pro bezdomovce“

Zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad na Vinohradech v Praze 3. (16. června...

Ještě před otevřením schytávala revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad kritiku kvůli nedostatku stromů, rozsáhlé dlažbě či nově kvůli výrazným červeným lavičkám. Reportér iDNES.cz ale na místě mezi...

Z dočasných hal chlouba Prahy. Křižíkovy pavilony prošly úchvatnou proměnou

Křižíkovy pavilony z roku 1991 od architekta Michala Brixe prošly zásadní...

Měly sloužit jen pár let, nakonec na pražském Výstavišti zůstaly dekády. Křižíkovy pavilony z roku 1991 od architekta Michala Brixe prošly zásadní architektonickou i technickou revitalizací. Z...

Linka metra D povede mormonským centrem. Církev zde má velké plány

Premium
Otevření nového komunitního centra Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů...

V Praze na Pankráci vyrostla výrazná budova, u které se mnozí kolemjdoucí zastaví. Jde o mormonské komunitní a náboženské centrum, jehož vlastníkem je česká Církev Ježíše Krista Svatých posledních...

Pražský lídr ANO Prokop slíbil vysvětlit, jak přišel ke svým bytům. Ze zastupitelstva se omluvil

Do štábu hnutí ANO dorazil Ondřej Prokop, dvojka na pražské kandidátce. (24....

Předseda pražské organizace a kandidát ANO na primátora Ondřej Prokop přiznal, že pochybil, když nepřiznal družstevní podíly, chce to napravit. V pátek se chystá věc osvětlit na tiskové konferenci. Z...

18. června 2026  10:07

Na nádražích bude ve vedrech voda zdarma. Stačí, aby bylo nad 30 stupňů

Přístroj na vodu na Masarykově nádraží v Praze.

Lidé si letos v létě budou moci na vybraných vlakových a autobusových nádražích načepovat zdarma chlazenou filtrovanou vodu. Projekt Lokni spustí automatický režim, který se aktivuje vždy, když...

18. června 2026

Lidé na Kladensku se bojí zamořené vody ze šachty. Katastrofa ale nehrozí

Pod dohledem. Důlní vody nestoupají na Kladensku kvůli různým podložím stejně....

Když se v roce 2002 zastavila těžba na šachtě Schoeller a kladenské doly definitivně utichly, začal se hluboko pod nohama zdejších obyvatel psát nový, ale už tichý příběh. O stoupající vodě, která...

18. června 2026  7:30

Slavia zahájila letní přípravu. Chybí Kušej a Bužek, oba nejspíš zamíří do Liberce

Vasil Kušej s dcerou během oslav slavistického titulu.

Bez křídelníka Vasila Kušeje a záložníka Alexandra Bužka zahájili fotbalisté Slavie letní přípravu. Oba neodcestovali s úřadujícím ligovým mistrem na kondiční soustředění do Rakouska, připravují se...

17. června 2026  16:30

Lepší než na sítích, otočili kritici nového Jiřáku. Teď vadí „postele pro bezdomovce“

Zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad na Vinohradech v Praze 3. (16. června...

Ještě před otevřením schytávala revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad kritiku kvůli nedostatku stromů, rozsáhlé dlažbě či nově kvůli výrazným červeným lavičkám. Reportér iDNES.cz ale na místě mezi...

17. června 2026  14:48

Útočil na hlavu. Policie zpacifikovala muže, který v tramvaji napadl nezletilé chlapce

Agresivní muž v pražské tramvaji bezdůvodně napadl dva chlapce

Jízda tramvají se pro dva nezletilé chlapce v úterý změnila v horor. Dvojici bezdůvodně napadl 36letý muž, který hochy opakovaně udeřil do hlavy. Napadených se zastal další pasažér, od agresora...

17. června 2026  14:16

Jako starosta a senátor prosadím pro Prahu víc. Čižinský o volbách i Dozimetru

Premium
Starosta městské části Praha 7 a zakladatel sdružení Praha sobě Jan Čižinský...

Dlouholetý starosta Prahy 7 Jan Čižinský se letos kromě komunálních voleb chystá i na kampaň do Senátu. Pro město prý na dvou židlích bude platnější. „Je třeba regulovat Airbnb nebo takovou...

17. června 2026  13:12

Chlapcům nabízel popcorn a odvoz domů. Muže z videa hledá policie

Muž lákal děti do auta na popcorn. Policie po něm pátrá

Pražská policie pátrá po muži, který obtěžoval dva dvanáctileté chlapce. Oslovil je na přechodu pro chodce, nabízel jim popcorn ze svého proutěného košíku a zval je k sobě do auta s tím, že je odveze...

17. června 2026  12:19

Nejvyšší české stavbě hrozí odstřel. Místní proti bourání vysílačů protestují

Liblice nechtějí přijít o vysílač, k záchraně nejvyšší české stavby bude petice.

Dva stožáry rozhlasového vysílače v Liblicích u Českého Brodu představují s výškou 355 metrů nejvyšší stavbu v Česku. Přechodem na digitální vysílání ale ztratily využití. Obvodní báňský úřad pro...

17. června 2026  10:49

Telefonní budky sloužily v Česku přes sto let, poslední zmizela teprve nedávno

Hranaté telefonní krabice ze 60. let mnoho krásy nepobraly, měly daleko k...

Přesně před pěti lety dosloužila v Česku poslední telefonní budka. Uzavřela se tehdy éra veřejných telefonních automatů, která v tuzemských zemích odstartovala už v roce 1911.

17. června 2026  8:08

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Srážky několika dodávek s osobními auty blokovaly D10 u Radonic

Dálnici D2 na Brněnsku uzavřela nehoda tří kamionů (8. června)

Levý jízdní pruh dálnice D10 ve směru na Prahu před odbočkou na Radonice v úterý ráno zablokovaly dvě nehody. Na místě se srazilo několik dodávek s osobními auty. Nehoda se obešla bez vážnějších...

16. června 2026  8:19,  aktualizováno  17:50

Vážné napadení na Palmovce. Mluví se o útoku nožem, policie hledá pachatele

Útočník v Praze na Žižkově usmrtil ženu a druhou vážně zranil. Případ si...

Policisté a záchranáři zasahovali v úterý po 16. hodině ve Voctářově ulici na pražské Palmovce, kde došlo k vážnému napadení. Útočník podle prvotních informací zranil muže ostrým předmětem a z místa...

16. června 2026  17:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.