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Hazard na kolejích. Skupina přecházela těsně před přijíždějícím vlakem, dítě upadlo

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  8:22
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Instagram: Jarynjarin

Z tohohle hazardu mrazí. Na sociálních sítích se objevilo video, na němž kamera zachytila skupinu dospělých a dětí se psem, kteří přecházejí několik párů kolejí mimo podchod. Sotva se jim to povede, prosviští tudy vlak.

Stalo se před několika dny na nádraží v Zadní Třebani na Berounsku. Video na Instagramu publikoval strojvedoucí z jiného vlaku. „Není mi z toho dobře,“ napsal uživatel Jarynjarin, jinak také Jaroslav Šišma.

Na záznamu jsou vidět dva dospělí a tři děti a také pes, zřejmě rodina. Skupina si zkracuje cestu přes koleje mimo určený podchod.

První páry kolejí přejdou v pohodě, ve druhé polovině ale začíná drama. Skupina nejspíš vidí přijíždějící vlak a tak zrychlí. Jenže jedno z dětí upadne. Dospělý se otáčí a pomáhá mu na nohy, všichni rychle přeskočí poslední koleje a v tu chvílí se přiřítí vlak.

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„Neustále někdo v komentáři píše: ´Měli čas, stihli to...´ Dnes to nepište,“ dodává Šišma.

Lidé v diskuzích situaci nechápou. „Lidi jsou ignoranti.“ „Pokuta, pokuta a pokuta,“ píší. A to jsou ještě mírné komentáře.

„Podobné situace nejenom na tomto nádraží jsou každodenní věcí. Pokud cestující upozorníte, že přes koleje nemají přecházet a mají využít podchod, tak si vyslechnete akorát nadávky,“ řekl Šišma serveru CNN Prima News.

„Situaci natočila moje kamera ve stanici Zadní Třebaň, kde je nedaleko podchod. Ačkoliv si lidé krátí cestu přes koleje velmi často, byl to jeden z nejnepříjemnějších zážitků. Stále na to musím myslet,“ uvedl dále strojvedoucí.

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Podle Šišmy se podobné případy na železnici objevují pravidelně. Upozorňování cestujících na nebezpečí přecházení kolejí podle něj často vede ke konfliktům.

Přecházení kolejí mimo místa k tomu určená je přitom velmi nebezpečné. Vlak jedoucí vysokou rychlostí potřebuje k zastavení dlouhou vzdálenost a strojvedoucí nemusí mít možnost střetu zabránit.

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Hazard na kolejích. Skupina přecházela těsně před přijíždějícím vlakem, dítě upadlo

ilustrační snímek

Z tohohle hazardu mrazí. Na sociálních sítích se objevilo video, na němž kamera zachytila skupinu dospělých a dětí se psem, kteří přecházejí několik párů kolejí mimo podchod. Sotva se jim to povede,...

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