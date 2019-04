Ohořelé sklady na Veleslavíně zmizí, na místě by mohla stát tržnice

Tisíce lidí tudy denně procházejí při přestupu na metro, vlak, autobus či tramvaj. Okolí stanice Nádraží Veleslavín vidí jako jedno z prvních míst v Praze i množství zahraničních návštěvníků, když cestují hromadnou dopravou z letiště do centra. Jenže hned vedle dopravního uzlu poutá největší pozornost torzo drážních skladů.

Už roky je obývají bezdomovci, kteří zde v letech 2015, 2016 i loni těsně před Vánocemi způsobili požáry. Naposledy musela s ohněm dlouhé hodiny bojovat padesátka hasičů. I přesto rozpadající se objekty na místě nadále zůstávají.

Jelikož historicky patří k železnici, jejich tristním stavem se v současnosti nezabývá stavební úřad Prahy 6, nýbrž přímo Drážní úřad. Jenže zatímco pozemky patří státnímu podniku Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), samotné budovy jsou v rukou soukromého vlastníka. A ten nespolupracuje.

Drážní úřad podle svého mluvčího Martina Nováka po prvním požáru v roce 2015 rozhodl o zabezpečení objektů proti vniknutí, začátkem následujícího roku z bezpečnostních důvodů nařídil jejich odstranění. Protože se tak nestalo, v červenci téhož roku vydal exekuční výzvu. Ani tehdy ale vlastník nereagoval, proto záležitost v současnosti řeší soudní exekutor.

„První demolice měla proběhnout v únoru 2019, následně byla přesunuta na duben. Avšak podle posledních informací je demolice odložena na neurčito, protože vlastník stavby podal proti rozhodnutí u soudu návrh na odklad exekuce,“ popisuje Novák a dodává, že úřad nyní čeká na rozhodnutí soudu.

Mezitím se o případ začala zajímat radnice Prahy 6, neboť si na vyhořelé sklady stěžují i obyvatelé z okolí.

„Pokud soud vlastníkovi nevyhoví, může k demolici dojít v prvním pololetí tohoto roku,“ doufá místostarosta Prahy 6 pro územní rozvoj Jakub Stárek (ODS).

Anabáze nenechává klidným ani starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09). Ten se zlobí i na úředníky, kteří ve věci rozhodovali. „Veleslavín je ostuda všech ostud, nikoliv však naše, ale toho, kdo nebyl schopen ani řádně vydat demoliční výměr, který by nás té ostudy zbavil,“ kritizuje starosta.

Městská část zároveň jedná o příštím využití lukrativního místa. „Ve hře je odstavné parkoviště a možná i malá tržnice. Záleží však na plánu blížící se výstavby modernizované dráhy a nového nádraží. Pozemky vyhořelých budov budou totiž v té chvíli sloužit jako staveniště,“ doplňuje Stárek.

Tržnice s restaurací

S nápadem vybudovat v místě prodejní místo pro farmáře přišla už dříve pětice společníků, kteří kvůli tomu založili společnost Patero.

„Chceme sem vrátit klasickou tržnici, která dnes Praze chybí. Měl by vzniknout prostor s nabídkou kvalitních produktů od farmářů i místo pro setkávání,“ říká jeden z iniciátorů Tomáš Formánek.

Podle něj Patero podepsalo s majitelkou smlouvu, díky které bude mít přednostní právo nakládat s objekty. Společnost zároveň využívá současné situace, kdy se stále řeší osud chátrajících skladů, a připravuje svůj projekt. Místo úplné demolice chce usilovat o přestavbu.

V místě stojí jedna zděná podsklepená budova a druhá jednoduchá ze dřeva.

„Takové rozložení chceme zachovat. V dřevostavbě by měla vzniknout tržnice a ve druhé části by fungovala restaurace, která by brala sezonní suroviny od farmářů,“ nastiňuje své plány Formánek.

Součástí má být i pojízdná stěna, která by přes den zvětšovala prostor tržnice, večer zase restauraci.

Zatím však noví investoři nic jistého nemají, přestože jim současný územní plán takovou stavbu umožňuje. Ale právě proto, že tudy v budoucnu povede nová kapacitní trať, která navíc z Veleslavína směrem do centra povede pod zemí, musí SŽDC a její projektanti nejprve posoudit, jestli plán nové tržnice nebude v kolizi.

„Během dvou týdnů dokončíme studii, kterou předložíme k posouzení. Pokud dostaneme zelenou, ideálně do konce letošního roku bychom rádi tržnici zprovoznili,“ říká spolumajitel společnosti Patero. Úplně nevylučuje ani variantu, kdy by tržnice vznikla jen jako dočasné řešení, než se začne stavět nová dráha.