ŽIVĚ: Podívejte se, jak se proměňuje nádraží v pražských Vršovicích

Modernizace nádraží v pražských Vršovicích je součástí rekonstrukce trati mezi hlavním nádražím a Hostivaří. V úseku vznikne první čtyřkolejná trať v Česku a také dvě nové zastávky - v Edenu a na Zahradním Městě. Naopak trať ve Strašnicích i se zastávkou zanikne, místo ní má vzniknout promenáda.

Stavba vyjde na 4,4 miliardy korun, z toho tři miliardy chce SŽDC získat z evropských fondů. Termín dostavby je stanoven na podzim 2021.

Stávající tři vršovická nástupiště jsou ve špičkách vytížena, další nástupní hrana umožní vznik nové městské železniční linky S61. Ta by ve finální podobě měla jezdit ze Smíchova přes Vršovice a Zahradní Město do Prahy-Malešic, kde by bylo možné přestoupit na metro. Linka by končila v Běchovicích.

Pro fungování linky v celé zamýšlené trase je nutné vyřešit problém s nízkou kapacitou na železničním mostě mezi Smíchovem a Výtoní. Do doby, než se tak stane, by vlaky jezdily pouze mezi Vršovicemi a Běchovicemi.

Modernizaci koridoru mezi Hostivaří a hlavním nádražím, která začala loni v květnu, má z větší části financovat EU. Posuzovala i rozšíření vršovického nádraží. Evropská agentura Jaspers nicméně nedoporučila evropské peníze na nové nástupiště poskytnout, úpravy tak zaplatí město se správou železnic.

Město už rozhodlo, že přispěje částkou 12,5 milionu, která představuje zhruba třetinu nákladů na nové nástupiště. Podle vedení magistrátu je nová linka pro pražský dopravní systém zásadní.

„Pro nás jako pro město je velice nákladné si zřizovat vlastní železnici, ať už tramvaje nebo metro, a chtěli bychom čím dál více spolupracovat na tom, aby vlaková doprava byla v rámci městské dopravy posílena,“ řekl k tomu náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).