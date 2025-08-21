Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
„Podařilo se nám nastavit všechny podmínky, které zájemcům zajistí bezpečný vstup,“ napsala Správa železnic (SŽ).
„Návštěvníci si tak budou moct vychutnat výhled na Prahu z nové perspektivy a v naprostém bezpečí,“ stojí dále ve vyjádření.
Mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová řekla, že terasa bude otevřená vždy od pondělí do soboty od 15:00 do 18:00.
Terasa je na střeše budovy nádraží pouze dočasná, do budoucna ji má nahradit několikapatrová administrativní nástavba. O využití nástavby má zájem sama Správa železnic.
Výstavba nádraží je součástí modernizace pražské železnice mezi Bubny a Výstavištěm, stejně jako nová zastávka Výstaviště.
Z větší části nově vybudovaná trať, která se vrátila do provozu zároveň s nádražím, stála 5,644 miliardy korun. Úsek je součástí železničního spojení z centra metropole na letiště, rekonstrukcí se zvýšila kapacita trati.
Nové bubenské nádraží obsluhuje trati do Kralup nad Vltavou a dále Ústí nad Labem a také do Kladna. Budova stojí na pilířích, ve spodní části budou obchody a další komerční prostory. Cestující se k vlakům dostanou po eskalátorech nebo výtahem.
Původní stará nádražní budova se od července přestavuje na centrum k připomínce deportací Židů z tohoto nádraží.