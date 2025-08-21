Otočka s vyhlídkou. Správa železnic nakonec zpřístupní terasu na nádraží Bubny

Od 1. září se pro veřejnost otevře vyhlídková terasa na novém nádraží Praha-Bubny. Lidem bude přístupná ve vymezených časech a pod dohledem pracovníků Správy železnic, která to ve čtvrtek oznámila na sociální síti X. Reaguje tak na přání veřejnosti, která kritizovala záměr nechat terasu jen k pronájmu a soukromým akcím. Nádraží je od počátku srpna ve zkušebním provozu a výstavba na něm pokračuje.

„Podařilo se nám nastavit všechny podmínky, které zájemcům zajistí bezpečný vstup,“ napsala Správa železnic (SŽ).

Vlaky se na modernizovanou trať mezi pražskými Bubny a Výstavištěm vrátí 1. srpna. (5. května 2025)
Vyhlídková terasa na novém nádraží Praha-Bubny (1. srpen 2025)
Výstavba nového nádraží v Praze-Bubnech míří do finále, první vlaky by se zde měly projet už v srpnu. (3. dubna 2025)
Výstavba nového nádraží v Praze-Bubnech míří do finále, první vlaky by se zde měly projet už v srpnu. (3. dubna 2025)
46 fotografií

„Návštěvníci si tak budou moct vychutnat výhled na Prahu z nové perspektivy a v naprostém bezpečí,“ stojí dále ve vyjádření.

Mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová řekla, že terasa bude otevřená vždy od pondělí do soboty od 15:00 do 18:00.

Nádraží v Bubnech je už počmárané, lidé kritizují záměr neotevřít terasu

Terasa je na střeše budovy nádraží pouze dočasná, do budoucna ji má nahradit několikapatrová administrativní nástavba. O využití nástavby má zájem sama Správa železnic.

Výstavba nádraží je součástí modernizace pražské železnice mezi Bubny a Výstavištěm, stejně jako nová zastávka Výstaviště.

Z větší části nově vybudovaná trať, která se vrátila do provozu zároveň s nádražím, stála 5,644 miliardy korun. Úsek je součástí železničního spojení z centra metropole na letiště, rekonstrukcí se zvýšila kapacita trati.

OBRAZEM: Práce na nádraží v Bubnech míří do finále. Vlaky tudy pojedou v létě

Nové bubenské nádraží obsluhuje trati do Kralup nad Vltavou a dále Ústí nad Labem a také do Kladna. Budova stojí na pilířích, ve spodní části budou obchody a další komerční prostory. Cestující se k vlakům dostanou po eskalátorech nebo výtahem.

Původní stará nádražní budova se od července přestavuje na centrum k připomínce deportací Židů z tohoto nádraží.

