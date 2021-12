Nádraží Florenc a okolí se promění podle českého návrhu, vyhrál soutěž

„Když se podíváme na vítězný návrh, tak asi nejcennější je měřítko,“ hodnotí místostarostka Prahy 7 a architektka Lenka Burgerová (Praha sobě), která byla jednou z členek poroty.

Návrh respektuje strukturu okolní zástavby nejen v bezprostřední blízkosti, ale i směrem do Karlína a nevnáší do místa žádné větší monobloky.

Kromě Florence se řešila i navazující plochu Těšnova. „Ta tvoří důležitou část zeleného pásu utvářeného parkovými plochami a významnými kulturními stavbami,“ uvedli autoři vítězného projektu.

Soutěž vyhlášená letos na jaře se týkala autobusového nádraží, sousedního areálu bývalých skladů a nákladové části Masarykova nádraží severně od kolejiště a východně od magistrály.

Vznikne nová ulice, propojí Florenc se Žižkovem

Většinu pozemků tam vlastní společnosti ČSAD Praha holding a Masaryk Station Development (developerská společnost, jejímž většinovým akcionářem je Penta Investments, staví u Masarykova nádraží – pozn. red.).

„Návrh navazuje na strukturu okolního města. Dobré je také propojení mezi Florencí a Žižkovem, které zajistí nově vytvořená ulice. Líbí se nám rovněž promenáda podél železnice. Je to lepší, než kdyby tam byly směrem k železnici například nějaké zadní dvorky domů. Navíc tam bude výhled na Vítkov a na Žižkov. Vznikne urbanisticky moc pěkný kus města,“ míní Petr Palička ze společnosti Penta Real Estate.

„Toto je pouze podklad pro změnu územního plánu a není to ještě architektura. Je to vlastně takový rámec, jak se to území bude dále vyvíjet. Teprve studie, která vznikne v návaznosti ve spolupráci s investory a s městem, nám řekne víc,“ zdůrazňuje Burgerová a dodává, že dva týmy, které skončily na sdíleném druhém místě, měly také řadu podnětných návrhů: „Měly například výrazně lépe vyřešenou oblast autobusového nádraží.“

Podle Burgerové je také důležité, že město našlo společnou řeč se soukromými vlastníky pozemků.

„Soutěž byla společná a poprvé po velmi dlouhé době se v Praze hledalo řešení složitého území způsobem, ve kterém je zapojen soukromý investor i město,“ oceňuje Burgerová.

Náměstek primátora Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu / TOP 09) potvrdil, že na soutěž naváže další studie, která bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu. Bez té investoři na území nemůžou stavět. Dodal, že s dalšími dvěma týmy chce město spolupracovat na plánovaných úpravách magistrály a Těšnova.