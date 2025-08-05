náhledy
Dočasná terasa na nádraží Bubny v pražských Holešovicích se v pondělí poprvé otevřela návštěvníkům. Původní záměr Správy železnic sice počítal s využíváním prostranství pouze k pronájmu na soukromé akce, uzavření pro veřejnost však lidé kritizovali. Jaké výhledy terasa nabízí, se můžete podívat ve výběru fotografií.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Vyhlídková terasa však není otevřená neustále. Nový pohled na Prahu si zájemci mohou užít pouze od pondělí do soboty mezi 15. a 18. hodinou. Na vyhlídku navíc dohlížejí pracovníci Správy železnic.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Ještě před samotným otevřením si cestu na terasu ale našli vandalové, kteří si „označili“ místní lavičky.
Autor: Marek Štekl, iDNES.cz
Terasa je na střeše budovy pouze dočasná. V budoucnu ji má nahradit několikapatrová administrativní nástavba.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Ostatně rovněž nádraží je od počátku srpna ve zkušebním provozu a výstavba na něm stále pokračuje.
Autor: Anna Boháčová, MAFRA
Nová budova stojí na pilířích, ve spodní části budou obchody a další komerční prostory.
Autor: Anna Boháčová, MAFRA
K vlakům se cestující dostanou běžnými schody, po eskalátorech nebo výtahem. Přístup do budovy nádraží včetně přístřešku je bezbariérový.
Autor: ČTK
Bubny se pyšní i jednou zajímavostí. Je to v Česku poprvé, kdy vlak vjíždí přímo do interiéru nádražní budovy.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Nádraží stavaři postavili poblíž zastávky metra Vltavská. V nadcházejících letech odsud budou mít lidé také snadný přístup k projektovanému komplexu filharmonie.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Nádraží se stane i součástí chystané čtvrti, jež vznikne v oblasti Bubny-Zátory.
Autor: Anna Boháčová, MAFRA
Výstavba přispěla k modernizaci pražské železnice mezi Bubny a Výstavištěm, stejně jako nová zastávka Výstaviště.
Autor: TBG Mestrostav
A ani původní stará nádraží budova neztratí uplatnění. Od července se přestavuje na centrum k připomínce deportací Židů z tohoto nádraží.
Autor: Michal Růžička, MAFRA