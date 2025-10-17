Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
Dvojice přišla na horní nástupiště nádraží nejdříve 9. září krátce po 16:00. Muž tam podle policie na proskleném zábradlí během chvíle vytvořil takzvaným tagovým fixem více než metr dlouhý nápis.
Hned následující den počmáral skleněnou část výtahové šachty ve vestibulu nádraží, ihned poté odešel neznámo kam.
|
Otočka s vyhlídkou. Správa železnic nakonec zpřístupní terasu na nádraží Bubny
„V jeho jednání mu nezabránil ani fakt, že celý prostor kolem je monitorován kamerovým systémem,“ uvedl mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Kriminalisté hledají podezřelého muže, vyslechnout chtějí i dívku, která ho na nádraží doprovázela. Pokud by někdo měl informaci o hledaných, má se obrátit na linku 158.