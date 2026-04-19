Pražské platy lákají, ale co bydlení v metropoli? Náklady citelně zatěžují

V praxi si tak vyzkoušel, že Praha nabízí mimořádné platové příležitosti i velké možnosti uplatnění, jde ale v republikovém srovnání o nadstandard, který není zadarmo. To potvrzují také výsledky analýzy Životní podmínky pražských domácností v roce 2025, kterou aktuálně zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Výdaje na bydlení tvořily v Praze průměrně 17 procent z čistých peněžních příjmů domácnosti. Zátěž představuje bydlení pro 65 procent Pražanů. Velkou zátěží byl tento výdaj pro 18 procent domácností.
„Zásadní výdajovou složkou bylo nájemné, přesněji úhrada za užívání bytu, což činilo třetinu výdajů. Druhým nejpodstatnějším výdajem byla položka za elektřinu,“ uvedla Martina Kuřitková z oddělení informačních služeb pražské krajské správy ČSÚ.
Vyhlížení lepších časů
Pražské byty bývají menší než český průměr. K pronájmu i koupi do osobního vlastnictví jsou nyní na trhu nejžádanější dispozice 1+kk a 2+kk. Dostupné bydlení dlouhodobě představuje pražský problém a kdy se situace zlepší, jasné není.
„Z pohledu dokončených bytů s přehledem vede hlavní město, kde statistici evidují rovných 1 600 bytů dokončených v rámci nové výstavby během prvních dvou měsíců letošního roku,“ popsal aktuální situaci Evžen Korec, generální ředitel developerské společnosti EKOSPOL.
Jde o únorovou statistiku neovlivněnou konfliktem na Blízkém východě, který snižuje dostupnost některých stavebních materiálů a dále zvyšuje jejich cenu.
„Nabídka nových bytů v Praze jen za poslední rok klesla o 10 procent, což při silné poptávce dále zvyšuje tlak na růst cen. K tomu se přidávají ještě prudce rostoucí ceny stavebních dodávek a pozemků,“ uvedla Michaela Váňová, výkonná ředitelka Central Group.
Ceny bytů za posledních deset let vzrostly o 180 procent, z toho jen o devět procent za poslední rok – na 178 tisíc korun za metr čtvereční, což je nové historické maximum.
Šanci představuje bydlení v dostupnějších lokalitách Středočeského kraje. Zájem není jen o byty, ale také o rodinné domy. I tam náklady míří nahoru.
„Průměrná cena rodinného domu se zde poprvé dostala na úroveň 80 013 korun za metr čtvereční, tedy asi o pět procent víc než v předchozím kvartálu,“ popsal situaci na konci roku 2025 Hendrik Meyer, šéf realitní skupiny EHS.
Za prací až z Rakovnicka
Zájem o bydlení proto roste i ve vzdálenějších lokalitách, jako jsou Rakovnicko či Kutnohorsko. Znamená to ale každý pracovní den trávit desítky minut cestováním a mít vyšší náklady na dopravu (viz tabulka, pozn. red.).
„Průměrné hrubé peněžní příjmy domácností v hlavním městě v roce 2024 dosáhly na 429,5 tisíc korun na osobu. V čistém vyjádření připadlo průměrně 361,8 tisíc korun na osobu,“ shrnuje zmiňovaná analýza. Více než třetina Pražanů brala čistého v průměru 20 až 30 tisíc korun. Každý desátý nad 50 tisíc korun. To výrazně přesahuje republikový průměr, mimo jiné díky vysokému podílu vysokoškoláků.
Ve většině domácností nefiguruje žádné vyživované dítě, v Praze je to v 70 procentech případů. Průměrná domácnost se skládala z 2,07 členů, to je pod celorepublikovým průměrem.
S velkými obtížemi vycházela s příjmem v Praze tři procenta domácností. Obávaný náklad, který nemůže splatit 14 procent domácností, analýza ČSÚ vyčíslila na 16 800 korun. Týdenní dovolenou si nedokázalo dopřát 11 procent domácností. Životní náklady dál rostou.
„Zřetelně nad rámec běžné sezonnosti rostly ceny i v informačních a telekomunikačních službách či v kategorii rekreace, sport a kultura,“ uvedl Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Investika.