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Nadměrný náklad strhl troleje u Fidlovačky

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  11:30aktualizováno  12:11
Nadměrný náklad strhl trolejové vedení v Nuslích. (25. srpna 2026)

Nadměrný náklad strhl trolejové vedení v Nuslích. (25. srpna 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Nadměrný náklad strhl trolejové vedení v Nuslích. (25. srpna 2026)
Nadměrný náklad strhl trolejové vedení v Nuslích. (25. srpna 2026)
Nadměrný náklad strhl trolejové vedení v Nuslích. (25. srpna 2026)
Nadměrný náklad strhl trolejové vedení v Nuslích. (25. srpna 2026)
14 fotografií
Nadměrný náklad poškodil v Nuslích trolejové vedení tramvají. Provoz tramvají byl v této části asi hodinu a půl přerušen.

Informoval Ropid na sociálních sítích.

Provoz tramvají byl přerušený mezi Albertovem a zastávkou Otakarova. Linky 2, 7, 18, 24 jsou odkloněny, do vyloučeného úseku byly vyslány náhradní autobusy.

Mimořádnost byla ukončena krátce před polednem.

Opatření

Odklon linek:

  • linka 2 - Botanická zahrada - Výtoň - Podolská vodárna a vedena zpět do centra
  • linka 7 - Palackého náměstí - Výtoň - Albertov - Botanická zahrada - Karlovo náměstí - Štěpánská - I. P. Pavlova - Bruselská - Otakarova a dále po své trase
  • linky 18, 24: Karlovo náměstí - Štěpánská - I. P. Pavlova - Bruselská - Náměstí Bří Synků - a dále po své trase
  • zavedena náhradní autobusová doprava X-24 v úseku „Lazarská - Otakarova“.

Zdroj: Ropid

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