Nadměrný náklad strhl troleje u Fidlovačky

Nadměrný náklad poškodil v Nuslích trolejové vedení tramvají. Provoz tramvají byl v této části asi hodinu a půl přerušen.
Informoval Ropid na sociálních sítích.
Provoz tramvají byl přerušený mezi Albertovem a zastávkou Otakarova. Linky 2, 7, 18, 24 jsou odkloněny, do vyloučeného úseku byly vyslány náhradní autobusy.
Mimořádnost byla ukončena krátce před polednem.
Opatření
Odklon linek:
- linka 2 - Botanická zahrada - Výtoň - Podolská vodárna a vedena zpět do centra
- linka 7 - Palackého náměstí - Výtoň - Albertov - Botanická zahrada - Karlovo náměstí - Štěpánská - I. P. Pavlova - Bruselská - Otakarova a dále po své trase
- linky 18, 24: Karlovo náměstí - Štěpánská - I. P. Pavlova - Bruselská - Náměstí Bří Synků - a dále po své trase
- zavedena náhradní autobusová doprava X-24 v úseku „Lazarská - Otakarova“.
Zdroj: Ropid