Pád ortodoxního nacisty, který vládl Praze. Historikovi bylo opojení politikou osudné

Ohrožený primátor. Otakar Klapka musel coby šéf pražské radnice jednat i s nacistickým hlavním ideologem Alfredem Rosenbergem (na snímku uprostřed) a Josefem Pfitznerem (na snímku vpravo). | foto: Profimedia.cz

Jan Bohata
  13:00
Nacista vládnoucí Praze Josef Pfitzner skončil před 80 lety na popravišti. O pět roků dříve se zasloužil o pád primátora Otakara Klapky. Bývalý historik a náměstek pražského primátora stanul po válce před Mimořádným lidovým soudem.

Premiérově skládal účty poválečné justici význačný nacista v soudním paláci na Pankráci na začátku září 1945. Mimořádný lidový soud (MLS) řešil kauzu Josefa Pfitznera. Zprvu státotvorného Němce, posluchače slovutného historika Josefa Pekaře, který se proměnil v zarputilého nacistu a všemocného náměstka pražského primátora. Jeho příběh shrnují i méně známé dokumenty z fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS) a Národního archivu (NA).

Úřední zpráva stručně uvádí, že některé okolnosti oběšení byly skutečně nedůstojné.

