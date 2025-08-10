Premiérově skládal účty poválečné justici význačný nacista v soudním paláci na Pankráci na začátku září 1945. Mimořádný lidový soud (MLS) řešil kauzu Josefa Pfitznera. Zprvu státotvorného Němce, posluchače slovutného historika Josefa Pekaře, který se proměnil v zarputilého nacistu a všemocného náměstka pražského primátora. Jeho příběh shrnují i méně známé dokumenty z fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS) a Národního archivu (NA).
Úřední zpráva stručně uvádí, že některé okolnosti oběšení byly skutečně nedůstojné.