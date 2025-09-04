„Karel Schwarzenberg pro mě vždy ztělesňoval noblesu, odvahu a pevné zakotvení České republiky v Evropě. Jsem rád, že jsme mu právě v centru Prahy, na místě, které tolik miloval, mohli vzdát důstojnou poctu. Věřím, že Nábřeží Karla Schwarzenberga bude lidem připomínat jeho hodnoty i to, že politika se dá dělat slušně a s respektem,“ sdělil náměstek pražského primátora pro kulturu Jiří Pospíšil ze strany TOP 09, kterou Karel Schwarzenberg spoluzaložil.
Rada hlavního města pojmenování nábřeží po v předloni zesnulém politikovi schválila v pondělí.
Starostka Prahy 1 a Schwarzenbergova příbuzná Terezie Radoměřská (TOP 09) dříve uvedla, že místo je sice malé, ale malebné, umístěné hned vedle Karlova mostu. Pojmenování by tak podle ní důstojně uctilo Schwarzenbergovu osobnost a vztah k centru Prahy 1 a zároveň vzalo v potaz jeho skromnost. Starostka doplnila, že již od Schwarzenbergova syna a hlavy rodu Jana získala povolení k použití jména. Na podporu pojmenování vznikla i petice.
Nábřeží Karla Schwarzenberga. Praha nazve prostranství v centru po zesnulém politikovi
Kvůli pojmenování musela samospráva trochu „ohnout“ zvyklosti. V původním návrhu Prahy 1 se území mělo jmenovat Náplavka Karla Schwarzenberga. Pražské náplavky se nepojmenovávají, jen nábřeží, a tak se z náplavky stalo nábřeží.
„Můj zcela osobní názor je, že náplavky jsou natolik svázány s příslušným nábřežím, v tomto případě s ostrovem Kampou, že dávat jim vlastní pojmenování nedává smysl a bylo by spíše matoucí,“ uvádí Václav Ledvinka, historik, bývalý ředitel Archivu hlavního města a člen místopisné komise rady.
Komise ale nakonec pojmenování doporučila. „Karel Schwarzenberg celý život sloužil českému národu, českému státu, a já si myslím, že je správné, že právě takovéto citlivé a významné místo u Karlova mostu ponese jméno po tomto státníkovi,“ dodal Pospíšil.