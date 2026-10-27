Auta zneužívala průjezd přes Strossmayerovo náměstí. Sloupky je vrací zpět k magistrále

„Průjezd přes Strossmayerovo náměstí pod kostelem do ulice Janovského v dopravních špičkách zneužívají automobily, které v oblasti Prahy 7 nemají cíl a jen tudy projíždějí do jiných částí města. Vyhnou se jednak Letenskému tunelu, jednak i ulicím Veletržní a Bubenská,“ vysvětlila při instalaci opatření radnice Prahy 7.
Podle tiskového mluvčího radnice Prahy 7 Martina Vokuše si auta zkracovala cestu mimo jiné i kolem nedaleké základní školy.
„Na přechodu před školou běžně přechází větší množství lidí a čekající auta se tak hromadila na kolejích a zdržovala provoz tramvají,“ uvedl pro iDNES.cz po více než měsíci fungování opatření.
Opatření vstoupilo v platnost koncem srpna a mělo zabránit průjezdu a vrátit auta zpátky na hlavní silnici. Tedy směrem na nábřeží Kapitána Jaroše a k Letenskému tunelu.
„Díky realizovanému opatření projíždějící vozidla zůstávají v tunelu a na hlavních páteřních komunikacích, tedy tam, kam tranzitní doprava primárně patří,“ sdělil Vokuš.
Místní obyvatelé se do dotčené oblasti stále dostanou přes ulici Na Ovčinách. Potíže jim však může působit objíždění při hledání parkovacích míst.
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Od hlavního města se nicméně podařilo získat do výpůjčky pozemek mezi ulicemi Bubenská a Nicholase Wintona. Na místě bylo zřízeno parkoviště pro potřeby rezidentů, informoval Vokuš.
„U každého dopravní opatření chvíli trvá, než si na něj řidiči zvyknou,“ podotkl mluvčí. Radnice však věří, že tyto kroky přispějí k dalšímu zklidnění oblasti dolních Holešovic.
Ostatně v okolí Strossmayerova náměstí to není jediný projekt. Radnice zde aktuálně realizuje pěší zónu a dělníci dál pracují na bezbariérovosti.
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Podobu náměstí, ze kterého byly před více než rokem odstraněny semafory, však kritizují někteří občané a organizace.
Podle mnohých neumožňuje nevidomým či jinak hendikepovaným bezpečně přecházet silnici. Za navrácení semaforů dokonce vznikla mezi občany petice.
„Na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 10. 9. 2026 bylo přijato usnesení, kterým se hlavní město zavázalo prověřit možnost instalovat na Strossmayerově náměstí detekci průjezdu tramvají s výstupem do přijímače akustické signalizace využívané osobami se zrakovým znevýhodněním,“ popsal aktuální vývoj v opravách Vokuš.