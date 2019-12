Praha pro nabíjení elektromobilů upraví tři tisíce lamp, každou na dvě auta

17:23 , aktualizováno 17:23

Praha chce mít do šesti let připravených až tři tisíce lamp veřejného osvětlení, které by zároveň fungovaly jako nabíječky pro elektromobily. Na každé by mohla být připojena dvě auta. Radnice to plánuje během obnovy kabeláže, čímž se podle radního Jana Chabra ušetří. Město chce vyměnit 300 kilometrů kabelů.