Na Vltavě pod Vyšehradem postaví Praha plovoucí heliport pro záchranáře

Mimořádná stavba ozdobí hladinu Vltavy u Rašínova nábřeží poblíž Vyšehradu ve druhém městském obvodě. Půjde o plovoucí konstrukci heliportu o rozměrech 20 krát 20 metrů.
Tu stavbaři složí z nepotopitelných betonových plováků, jež lze pohodlně rozebrat a přepravit na řece na jiná místa. S Rašínovým nábřežím konstrukci spojí lávka.
„Dlouhodobé provizorium Zítkových sadů končí. Heliport bude sloužit pro Všeobecnou fakultní nemocnici (VFN) a porodnici v Podolí. Využití najde také pro případ mimořádných situací,“ vysvětlila Alexandra Udženija, náměstkyně primátora pro zdravotnictví a sociální věci.
Dalším zdravotnickým zařízením, jež jej může využít, představuje porodnice U Apolináře.
Vrtulníky na vodě
Ve výběrové soutěži nejvýhodnější nabídku předložilo sdružení firem Techniserv a Labská. „Hodnota zakázky činí 71,6 milionu korun. Hotovo by mělo být do 12 měsíců,“ vysvětlila radní.
Stavba vznikne pro město výhodnou metodou design & build. Znamená to, že vítězné sdružení zajistí projektovou přípravu, žádaná povolení i dodávku a instalaci heliportu.
„Hodnota zakázky činí 71,6 milionu korun. Hotovo by mělo být do 12 měsíců.“
Alexandra Udženija, náměstkyně primátora
Plocha na hladině Vltavy podle předpokladu poslouží jako řešení do okamžiku, kdy heliport vznikne na střeše připravovaného nového pavilonu VFN. Ve zdejším nemocničním komplexu existují ale komplikované podmínky s dostatečným prostorem a termín výstavby nového objektu není jasný.
Současné záměry proto počítají s tím, že plovoucí heliport posádky záchranných vrtulníků využijí po celou dobu předpokládané životnosti konstrukce. To znamená cca dvě desetiletí.
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VFN představuje jedinou velkou pražskou nemocnici, která vlastní heliport nemá. Vrtulníky mohou přistávat v Motole, na Bulovce, Vinohradech či v Thomayerově nemocnici. Záchranářům při převozu pacientů do VFN proto dosud slouží přistávací prostor v Zítkových sadech.
„Speciálně vyčleněný záchranářský heliport na břehu Vltavy je příhodnější než stávající místo v Zítkových sadech a zrychlí transport pacientů, kteří jsou často ve velmi vážném stavu, hned do několika klíčových pražských zdravotnických zařízení,“ uvedl před časem Petr Kolouch, ředitel zdravotnické záchranné služby.
Přistání u metra
Dosavadní plocha představuje provizorium, které ovšem slouží už desítky let. Travnatý pás má řadu nevýhod, nachází se poblíž vstupu do metra linky B na Palackého náměstí, nedaleko bloku činžáků. Sady navíc představují frekventované místo plné lidí, konají se zde občas i trhy a další akce.
Na přistávací prostor upozorňují cedule, před dosednutím helikoptéry prostor vyklízejí policisté. Pro diváky, zejména ze strany od Palackého mostu, jde o impozantní letecké představení. Piloti helikoptéru z jejich pohledu usazují nejen před domy v Zítkových sadech, ale též pod hranu Palackého náměstí.
Pro záchranáře, kteří bojují o každou minutu, je ale velmi komplikované čekat na vyklizení veřejného prostranství, aby mohl vrtulník přistát.
Výstavbu heliportu na řece město řeší přibližně pět let. V roce 2021 se ocitl v přípravě a jeho cena se pohybovala okolo deseti milionů korun, stát měl do roka. Jeho projekt Praha řešila také v létě 2024 s tím, že za 12 měsíců jej již letecká záchranka může využít.