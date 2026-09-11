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Na Strossmayeráku se zhoršily podmínky pro handicapované, řeklo město. Vrátí se semafory?

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  11:54
Oprava chodníku na Strossmayerově náměstí. (19. srpna 2026)

Oprava chodníku na Strossmayerově náměstí. (19. srpna 2026) | foto: Danielle Fohlová, iDNES.cz

Oprava chodníku na Strossmayerově náměstí komplikuje pohyb zejména starším...
Oprava chodníku na Strossmayerově náměstí. (19. srpna 2026)
Oprava chodníku na Strossmayerově náměstí. (19. srpna 2026)
Oprava chodníku na Strossmayerově náměstí. (19. srpna 2026)
5 fotografií
Odstraněním semaforů na Strossmayerově náměstí v Praze 7 se zhoršily podmínky pro handicapované. Uvedli to zastupitelé hlavního města na svém čtvrtečním jednání. Radě hlavního města uložili zajistit přijetí takových opatření, která situaci zlepší.

Vyplývá to z usnesení pražského zastupitelstva.

K trvalému odstranění semaforů na Strossmayerově náměstí došlo v rámci rekonstrukce, která začala v květnu 2024. Vypnuto bylo také akustické navádění pro nevidomé a slabozraké.

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Jak zastupitelé uvedli, změnu městská část projednala s dopravním podnikem se souhlasem policie a příslušného správního úřadu.

Jenže občané a odborné organizace v petici upozornili na nebezpečnost výsledného řešení. „Podle odborného stanoviska jsou některá místa pro přecházení delší než osm metrů a bez akustického vedení je pro člověka s těžkým zrakovým postižením mimořádně obtížné udržet přímý směr a bezpečně dosáhnout protějšího chodníku,“ uvádí se v důvodové zprávě.

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Praha 7 od letošního srpna pracuje na další úpravě prostoru před kostelem na Strossmayerově náměstí. Dochází k úpravě přechodů, naváděcích pásů a bezbariérových nájezdů.

Oprava chodníku na Strossmayerově náměstí. (19. srpna 2026)
Oprava chodníku na Strossmayerově náměstí komplikuje pohyb zejména starším lidem a hendikepovaným.
Oprava chodníku na Strossmayerově náměstí. (19. srpna 2026)
Oprava chodníku na Strossmayerově náměstí. (19. srpna 2026)
5 fotografií

„Podle zveřejněných informací se však světelná a akustická signalizace vrátit nemá. Dosavadní vývoj ukazuje, že potřeby nejzranitelnějších uživatelů veřejného prostoru nebyly dostatečně zapracovány již při přípravě rekonstrukce. Hlavní město by proto mělo ve spolupráci s dotčenými osobami a odbornými organizacemi přijmout řešení zajišťující skutečně bezpečný a samostatný pohyb pro všechny,“ dodávají zastupitelé.

Měly by se na Strossmayerovo náměstí vrátit semafory?

Rozhodli proto, aby do konce letošního roku došlo k přijetí takových účinných nápravných opatření, která lidem s handicapem umožní bezpečný a samostatný pohyb v tomto prostoru.

Zároveň bude třeba také „prověřit možnost instalace detekce průjezdu tramvají s výstupem do přijímače akustické signalizace využívané osobami se zrakovým znevýhodněním,“ dodává materiál zastupitelů.

19. srpna 2026
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