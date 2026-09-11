Na Strossmayeráku se zhoršily podmínky pro handicapované, řeklo město. Vrátí se semafory?

Vyplývá to z usnesení pražského zastupitelstva.
K trvalému odstranění semaforů na Strossmayerově náměstí došlo v rámci rekonstrukce, která začala v květnu 2024. Vypnuto bylo také akustické navádění pro nevidomé a slabozraké.
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Jak zastupitelé uvedli, změnu městská část projednala s dopravním podnikem se souhlasem policie a příslušného správního úřadu.
Jenže občané a odborné organizace v petici upozornili na nebezpečnost výsledného řešení. „Podle odborného stanoviska jsou některá místa pro přecházení delší než osm metrů a bez akustického vedení je pro člověka s těžkým zrakovým postižením mimořádně obtížné udržet přímý směr a bezpečně dosáhnout protějšího chodníku,“ uvádí se v důvodové zprávě.
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Praha 7 od letošního srpna pracuje na další úpravě prostoru před kostelem na Strossmayerově náměstí. Dochází k úpravě přechodů, naváděcích pásů a bezbariérových nájezdů.
„Podle zveřejněných informací se však světelná a akustická signalizace vrátit nemá. Dosavadní vývoj ukazuje, že potřeby nejzranitelnějších uživatelů veřejného prostoru nebyly dostatečně zapracovány již při přípravě rekonstrukce. Hlavní město by proto mělo ve spolupráci s dotčenými osobami a odbornými organizacemi přijmout řešení zajišťující skutečně bezpečný a samostatný pohyb pro všechny,“ dodávají zastupitelé.
Rozhodli proto, aby do konce letošního roku došlo k přijetí takových účinných nápravných opatření, která lidem s handicapem umožní bezpečný a samostatný pohyb v tomto prostoru.
Zároveň bude třeba také „prověřit možnost instalace detekce průjezdu tramvají s výstupem do přijímače akustické signalizace využívané osobami se zrakovým znevýhodněním,“ dodává materiál zastupitelů.
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19. srpna 2026