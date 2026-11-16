Na středočeské silnice ráno poprvé v sezoně vyjely sypače

„Dnes v brzkých ranních hodinách jsme vyslali do terénu sypače. V letošní zimní sezoně je to poprvé. Kvůli námraze vyrazily na Příbramsku, Sedlčansku a v okolí Rožmitálu pod Třemšínem,“ uvedli v pondělí ráno cestáři.
Krajští silničáři mají na zimní sezonu nachystáno téměř 45 000 tun soli a 40 000 tun inertního posypového materiálu, tedy například kamenné drti. To je obdobné množství jako před rokem. K dispozici mají více než 200 sypačů, 100 traktorů s radlicí a 76 nakladačů. Pomáhá jim také 77 meteostanic, dalších 50 sdílejí se státním Ředitelstvím silnic a dálnic. Zařízení umožňují dispečerům včas reagovat na stav silnic a nasadit techniku, protože ukazují aktuální informace o počasí i riziku námrazy.
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Sníh v nedohlednu, do ulic Prahy už ale vyrazily první zimní sypače
Za zimní sezonu na silnicích je považováno období mezi 1. listopadem a 31. březnem. V minulé sezoně stála údržba silnic druhé a třetí třídy ve Středočeském kraji 444 milionů korun. Šlo o třetí nejdražší zimu od roku 2000. Nejvíce peněz, přes 176 milionů korun, museli silničáři vynaložit na posypové materiály. Letošní leden byl nejdražším prvním měsícem roku za posledních 20 let, stál více než 200 milionů korun.
Údržbu mají na starosti nasmlouvané firmy, krajští silničáři zajišťují nonstop provoz krajských a oblastních dispečinků. Středočeský kraj je nejrozlehlejší z regionů, krajští silničáři se v něm starají téměř o 8 500 kilometrů silnic.
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Na zimu máme připraveno 45 tisíc tun soli a víc meteostanic, hlásí středočeští silničáři
Chemicky ošetřují asi 6 700 kilometrů silnic a inertním, tedy nechemickým posypem udržují 1 600 kilometrů cest. Dalších téměř 140 kilometrů projíždějí jen pluhy. Zhruba 270 kilometrů silnic, které nemají vliv na dopravní obslužnost obcí, je v zimě bez údržby.