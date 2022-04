Na Strakonické se opakuje loňský model omezení, opravy zpomalí jízdu i jinde

Nelze čekat na dostavbu dálnice, do té doby by se silnice rozpadla. Tak ospravedlňuje ministerstvo dopravy další rekonstrukci vytíženého tahu I/4 mezi Chrašticemi a křižovatkou Lety na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje. Pro řidiče to ale znamená problém na celé jaro a většinu léta. Konec prací totiž resort předpokládá v první polovině září.