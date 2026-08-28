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Na Šeberáku dál platí zákaz koupání, jinak koupací sezona pomalu končí

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  10:48
Koupaliště Džbán v Praze

Koupaliště Džbán v Praze | foto: Profimedia.cz

Koupaliště Džbán. Pravý břeh vodní nádrže soukromý majitel ani letos neotevřel,...
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19 fotografií
Koupací sezona se pomalu chýlí ke konci a většina přírodních koupališť v Praze má stále čistou vodu. Na Šeberáku však dál platí zákaz koupání. Také Motolský rybník a koupaliště Džbán mají vodu nevhodnou ke koupání. Koupání v těchto místech může lidem způsobit zdravotní potíže.

Z devíti hygieniky sledovaných lokalit v Praze pro koupání v přírodě měly podle posledních měření čtyři kvalitu vody na nejvyšším stupni z pěti. Jsou to koupaliště Hostivař, Radotín a Lhotka a betonová nádrž v Divoké Šárce.

Branická pláž na Vltavě má vodu na druhém nejlepším stupni, kdy je sice voda na pohled mírně znečištěná, ale riziko vzniku zdravotních potíží je nízké. Na jezeře Lipence už hygienici při posledních měřeních vzorky neodebírali. Koupaliště totiž letošní sezonu ukončilo 19. srpna.

Na Džbánu platí zákaz koupání. Hygienici ale k opatrnosti velí i jinde

Tři ze sledovaných pražských přírodních koupališť mají silně znečištěnou vodu kvůli výskytu sinic, bakterií produkujících toxické látky. Na koupališti Šeberák platí už od 10. srpna zákaz koupání. I podle pondělního měření je tam kvalita vody dále na nejhorším, pátém stupni.

Motolský rybník a koupaliště Džbán se také potýkají se sinicemi a zůstávají na čtvrtém stupni kvality. Voda v nich je tak nevhodná ke koupání a představuje zdravotní riziko hlavně pro děti, těhotné ženy nebo lidi trpící alergií či s oslabeným imunitním systémem.

Aktuální stav kvality vody v přírodních koupalištích v Praze:

KoupalištěStav ke dniStupeň kvality vodyHodnocení
Koupaliště Šeberák24. srpna5zákaz koupání - masový výskyt sinic, vodní květ sinic
Rybník Moto10. srpna4nevhodná ke koupání - masový výskyt sinic
Koupaliště Džbán24. srpna4voda nevhodná ke koupání - masový výskyt sinic
Koupaliště Hostivař24. srpna1voda vhodná ke koupání
Vltava - Branická pláž10. srpna2zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody - snížená průhlednost
Koupaliště Jezero Lipence19. srpnaXod 19. srpna ukončilo sezonu
Koupaliště s přírodním čištěním vody Radotín24. srpna1voda vhodná ke koupání
Koupaliště s přírodním čištěním vody Lhotka10. srpna1voda vhodná ke koupání
Betonová nádrž Divoká Šárka19. srpna1voda vhodná ke koupání

Zdroj: Hygienická stanice hlavního města Prahy

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