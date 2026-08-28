Z devíti hygieniky sledovaných lokalit v Praze pro koupání v přírodě měly podle posledních měření čtyři kvalitu vody na nejvyšším stupni z pěti. Jsou to koupaliště Hostivař, Radotín a Lhotka a betonová nádrž v Divoké Šárce.
Branická pláž na Vltavě má vodu na druhém nejlepším stupni, kdy je sice voda na pohled mírně znečištěná, ale riziko vzniku zdravotních potíží je nízké. Na jezeře Lipence už hygienici při posledních měřeních vzorky neodebírali. Koupaliště totiž letošní sezonu ukončilo 19. srpna.
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Na Džbánu platí zákaz koupání. Hygienici ale k opatrnosti velí i jinde
Tři ze sledovaných pražských přírodních koupališť mají silně znečištěnou vodu kvůli výskytu sinic, bakterií produkujících toxické látky. Na koupališti Šeberák platí už od 10. srpna zákaz koupání. I podle pondělního měření je tam kvalita vody dále na nejhorším, pátém stupni.
Motolský rybník a koupaliště Džbán se také potýkají se sinicemi a zůstávají na čtvrtém stupni kvality. Voda v nich je tak nevhodná ke koupání a představuje zdravotní riziko hlavně pro děti, těhotné ženy nebo lidi trpící alergií či s oslabeným imunitním systémem.
Aktuální stav kvality vody v přírodních koupalištích v Praze:
|Koupaliště
|Stav ke dni
|Stupeň kvality vody
|Hodnocení
|Koupaliště Šeberák
|24. srpna
|5
|zákaz koupání - masový výskyt sinic, vodní květ sinic
|Rybník Moto
|10. srpna
|4
|nevhodná ke koupání - masový výskyt sinic
|Koupaliště Džbán
|24. srpna
|4
|voda nevhodná ke koupání - masový výskyt sinic
|Koupaliště Hostivař
|24. srpna
|1
|voda vhodná ke koupání
|Vltava - Branická pláž
|10. srpna
|2
|zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody - snížená průhlednost
|Koupaliště Jezero Lipence
|19. srpna
|X
|od 19. srpna ukončilo sezonu
|Koupaliště s přírodním čištěním vody Radotín
|24. srpna
|1
|voda vhodná ke koupání
|Koupaliště s přírodním čištěním vody Lhotka
|10. srpna
|1
|voda vhodná ke koupání
|Betonová nádrž Divoká Šárka
|19. srpna
|1
|voda vhodná ke koupání
Zdroj: Hygienická stanice hlavního města Prahy