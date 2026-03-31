Na ruské středisko v Praze útočil cizinec, čin téměř rok plánoval

  9:48aktualizováno  9:56
Zápalné lahve na budovu Ruského střediska vědy a kultury (RSVK) v pražských Bubnech hodil minulý týden cizinec. Uvedla to policie s tím, že muž se sám přihlásil. Svůj čin plánoval.

Událost se stala minulý čtvrtek večer. Ředitel institutu Igor Girenko agentuře TASS řekl, že šlo o celkem šest zápalných lahví, explodovaly tři z nich.

Na budovu Ruského střediska vědy a kultury v pražských Dejvicích hodil někdo zápalné lahve. (27. března 2026)
„Včera byl zadržen muž, který se sám přihlásil a přiznal k útoku na budovu v ulici Na Zátorce. Jedná se o cizince, který podle svých slov akci plánoval a připravoval se na ni od léta 2025. Dnes s ním budou provedeny standardní úkony trestního řízení,“ oznámila policie na síti X.

Ruské středisko vědy a kultury (RSVK) v pražských Dejvicích, označované jako Ruský dům, provozuje od roku 1971 ruská státní agentura Rossotrudničestvo. Česko k nevoli Moskvy neuznává diplomatický status budovy, v níž středisko sídlí.

Girenko řekl, že nevybuchly láhve mířící dovnitř do budovy. Okna, na které pachatelé mířili, patří knihovně institutu. Útočníka nebo útočníky označil za „nelidská stvoření“ a „teroristy“.

Naplánování útoku podle něj není náhodné, na pátek se v RSVK chystaly závěrečné akce ke Dnům ruské kultury. Girenko také poděkoval českým bezpečnostním složkám a hasičům, kteří na místo dorazili během několika minut.

Čin odsoudila také mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Označila ho za barbarský.

Ruský dům se stal loni v únoru terčem aktivistů. K zabavení ruského majetku vyzývali ze střechy budovy aktivisté ze skupiny Kaputin.

„Česká vláda dělá příliš málo v zabavování ruského majetku. Příkladem je toto špionážní středisko, které řídí akce extrémistických skupin,“ uvedl tehdy pro iDNES.cz organizátor Otakar Van Gemund.

Na ruské středisko v Praze útočil cizinec, čin téměř rok plánoval

