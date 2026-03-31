Na ruské středisko v Praze útočil cizinec, čin téměř rok plánoval

Událost se stala minulý čtvrtek večer. Ředitel institutu Igor Girenko agentuře TASS řekl, že šlo o celkem šest zápalných lahví, explodovaly tři z nich.
„Včera byl zadržen muž, který se sám přihlásil a přiznal k útoku na budovu v ulici Na Zátorce. Jedná se o cizince, který podle svých slov akci plánoval a připravoval se na ni od léta 2025. Dnes s ním budou provedeny standardní úkony trestního řízení,“ oznámila policie na síti X.
Útok zápalnými lahvemi na ruské středisko v Praze. Pachatele hledá policie
Ruské středisko vědy a kultury (RSVK) v pražských Dejvicích, označované jako Ruský dům, provozuje od roku 1971 ruská státní agentura Rossotrudničestvo. Česko k nevoli Moskvy neuznává diplomatický status budovy, v níž středisko sídlí.
Girenko řekl, že nevybuchly láhve mířící dovnitř do budovy. Okna, na které pachatelé mířili, patří knihovně institutu. Útočníka nebo útočníky označil za „nelidská stvoření“ a „teroristy“.
Naplánování útoku podle něj není náhodné, na pátek se v RSVK chystaly závěrečné akce ke Dnům ruské kultury. Girenko také poděkoval českým bezpečnostním složkám a hasičům, kteří na místo dorazili během několika minut.
„Barbarský čin.“ Kreml si po útoku na Ruský dům předvolal českého velvyslance
Čin odsoudila také mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Označila ho za barbarský.
Ruský dům se stal loni v únoru terčem aktivistů. K zabavení ruského majetku vyzývali ze střechy budovy aktivisté ze skupiny Kaputin.
„Česká vláda dělá příliš málo v zabavování ruského majetku. Příkladem je toto špionážní středisko, které řídí akce extrémistických skupin,“ uvedl tehdy pro iDNES.cz organizátor Otakar Van Gemund.