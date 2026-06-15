Na přechodech sice váhají, ale osvědčili se. Růžoví roboti rozvezou jídlo na Butovicích

Ve Stodůlkách, na Lužinách a v Nových Butovicích budou zákazníkům dovážet nákupy z online prodejen svého stvořitele.
„Zvykli jsme si, už je nevnímám,“ okomentovala zaparkovaná vozítka před fastfoodem v ulici Thámova mladá žena, která v ulici pracuje. Dodala, že ze začátku se jim smáli.
„Nešlo jim přecházení ulic, vozítka deset minut čekala u přechodu, i když nic nejelo,“ popsala s tím, že se občas do nich někdo pokoušel neoprávněně dostat, nebo za nimi chodili zvědavci.
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Roboti v ulicích. Foodora představila autonomní vozítka pro rozvoz jídla
Podle ní už se roboti zlepšili, má za to, že na nich foodora zapracovala. Její kolega se nad nimi nadále pousmívá, baví ho. „Nikomu nepřekážejí, není s nimi problém, tak proč je nerozšířit,“ reagoval na novinku, že budou jezdit i v další městské části.
„Dlouhodobě podporujeme inovace, které dávají našim obyvatelům smysl. Projekt autonomního doručování vnímáme jako moderní a ekologické řešení, které může zlepšit dostupnost služeb i kvalitu života v naší městské části,“ uvedl starosta Prahy 13 David Vodrážka.
Tři roboti tu budou doručovat nákupy z foodora MARKET, jehož sortiment se vyrovná běžnému supermarketu. „To nám umožňuje ještě lépe využít jejich potenciál pro rychlé a efektivní doručování na krátké vzdálenosti,“ vysvětlil Adam Kolesa, šéf české foodory.
„Segment Quick Commerce, tedy že zákazníkovi doručíme cokoliv od dárků přes kosmetiku až po drobnou elektroniku do 30 minut, je v současné době nejdynamičtěji rostoucí oblastí online nakupování,“ doplnil.
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Roboti v Karlíně. S rozvozem jídla se osvědčili, teď začnou zametat ulice
Každý robot je pod dohledem vzdáleného operátora, který v případě potřeby zasáhne. Kolesa popsal, že robot ví, kdy zpomalit, zastavit i kdy dát přednost. „Půlroční pilotní provoz v Karlíně proběhl bez incidentů a roboti se se všemi nástrahami úspěšně vypořádali,“ shrnul.
Roboti jsou plně električtí a představují také ekologickou alternativu běžného rozvozu. Díky nízké spotřebě energie a nahrazení části automobilové dopravy pomáhají snižovat uhlíkovou stopu ve městech. Technologie využívá kombinaci kamer, senzorů, umělé inteligence a nepřetržitého vzdáleného dohledu operátorů, což podle foodory umožňuje bezpečný provoz i v hustém městském prostředí.
Kurýři o práci nepřijdou
V prodejně McDonalds, kde mají s tímto rozvozem zatím nejdelší zkušenost, je zájem právě o dovážku robotem stále stejný jako na začátku.
„Je to tak do deseti objednávek denně, víc ne, foodora taky nevyhoví všem – i když zákazník v její aplikaci zadá vozítko, nepotvrdí mu robota, když chce jídlo dovézt například moc daleko,“ přiblížila prodavačka. Před provozovnou tam po většinu dne stojí dva vozíky v pohotovostním režimu a naproti před bageterií jeden. „Myslím si, že kurýři o práci nepřijdou,“ uzavřela žena za pultem.