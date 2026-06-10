Na Hradě se pustili do další části opravy katedrály, konstrukce jsou staré 650 let

Práce budou probíhat několik měsíců současně v interiéru i exteriéru katedrály. Návštěvníky chrámu podle Správy Pražského hradu nijak neomezí.
„Jde o mimořádně náročné zásahy, které vyžadují zkušený tým restaurátorů, kameníků a dalších specialistů. Hlavním důvodem letošních oprav uvnitř katedrály je havarijní stav konstrukce, do které jsou vsazena dvě okna na jižní straně vysokého chóru,“ uvedl ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
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Ostění těchto oken byla naposledy ve větším rozsahu opravována v roce 1757 po požáru varhan, který vznikl během dělostřeleckého ostřelování Pražského hradu pruskou armádou. Poškozené kamenné části tehdy nahradily štukové kopie zajištěné železnými kotvami. Ty však během staletí zkorodovaly a postupně ztratily svou únosnost.
Poškozené části nyní odborníci odstraní a nahradí novými prvky z přírodního pískovce. Současně provedou podrobný průzkum okolních částí stavby. Vyčistí kamenné povrchy, opraví spáry, zkontrolují klenby a zrestaurují vitráže v obou oknech.
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„Součástí prací v interiéru bude konzervace a restaurování historických maleb štítů se zemskými znaky, které se nacházejí pod římsou vnitřního triforia,“ sdělil vedoucí oddělení specializované památkové péče Pražského hradu Petr Měchura.
Současně budou restaurátoři pracovat také na vnější části katedrály. Zaměří se na opěrný pilíř vysokého chóru, kde vyčistí kamenné prvky, odstraní škodlivé soli a opraví spáry i praskliny. Silně poškozené části kamene nahradí novými.
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Obnovou projdou také některé sochařské detaily. Mezi nimi například tři chrliče z 19. století zobrazující písaře s ďábelskými rysy, monstrum se psí hlavou a okřídlenou kočkovitou šelmu.
Pražský hrad investuje do oprav katedrály každoročně desítky milionů korun. V loňském roce odborníci obnovili kružbové zábradlí, chrliče a další kamenné prvky na severozápadní věži chrámu a také takzvanou Kůrovu kapli pod Wolmutovou hudební kruchtou.