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Na Praze 3 srazila tramvaj dva muže. Přebíhali přes ulici a byli opilí

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  21:01
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

V ulici Seifertova na Praze 3 srazila tramvaj dva muže. Podle předběžných zjištění oba muži přebíhali vozovku a byli pod vlivem alkoholu. Podle policie utrpěli lehká zranění a nyní jsou v péči záchranné služby. Na místě aktuálně probíhá vyšetřování okolností dopravní nehody. Provoz je omezen.

„V ulici Seifertova došlo ke srážce člověka,“ uvedl pro redakci iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. „Osoba byla vyproštěna před příjezdem hasičů jednotkou dopravního podniku,“ dodal.

Muži jsou podle policie při vědomí a utrpěli lehká zranění. „Oba byli pod vlivem alkoholu a nyní jsou v péči záchranné služby,“ sdělil policejní mluvčí Jan Daněk.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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