Stavět levně a rychle se nevyplatilo, při pádu obchodního domu zemřelo 46 lidí

Původně stál na rohu ulic Biskupská a Na Poříčí klasicistní dům, který byl v 19. století stržen. Na jeho místě poté začala růst pětipatrová stavba obchodníka Josefa Jakesche určená pro jeho obchodní dům. Tu zadal architektům Tomáši Pražákovi a Pavlu Moravcovi, kteří navrhli například i funkcionalistický Dům u Hasičů na pražských Vinohradech.

Stavělo se hodně a rychle

V té době probíhal v Československu stavební boom, ekonomika byla na dobré úrovni, a tak toho obyvatelé využívali. I přes dostatek financí však byly některé stavby uspěchané, nekvalitně provedené nebo domy vznikaly pod rukama přepracovaných dělníků. Kvůli těmto skutečnostem došlo ve 20. letech ke zřícení několika budov, například už v roce 1927 spadla část domu ve Vodičkově ulici, později v roce 1928 se zřítil také nově postavený dům v Libni.

Obchodní dům v rušném centru Prahy byl projektovaný jako velkorysá stavba s pěti nadzemními podlažími a dvěma suterény, sahajícími do hloubky asi osm metrů pod úroveň ulice. Dům byl postavený z betonu a cihel, které vyplňovaly prostory nosné železobetonové konstrukce. Na podzim 1928 dělníci pracovali na dokončení střechy a interiéru. Stavba měla přivítat první hosty 28. října – na výročí vzniku Československa.

Zřícený obchodní dům Na Poříčí - odklízení trosek a hledání obětí.

Do nových obchodů se však potenciální zákazníci nikdy nepodívali. V úterý 9. října 1928 krátce po poledni se totiž téměř hotová budova sesunula k zemi a pod sutí uvěznila přibližně 90 dělníků i kolemjdoucích. V troskách domu zemřelo 46 lidí, dalších přibližně 30 vyvázlo s těžkými poraněními. Vzhledem k velikosti rozestavěné budovy sahaly trosky do úrovně prvního patra, jejich odklízení a vyprošťování uvězněných pod sutinami trvalo dva dny.

Tragédie vyvolala nejen kritiku kapitalismu a odpor stavebníků, ale také veřejnosti. Situaci, která se stala „zbraní“ levicových poslanců, tehdy řešil i parlament.

Podle vyšetřování katastrofu způsobily přetížené nosníky. Závěry nicméně zmiňovaly i použití nekvalitních materiálů. Především cementu, který měl být použitý ve spodních patrech. Dělníci navíc spěchali, kdo totiž předal nějakou dokončenou stavbu k desátému výročí vzniku samostatného Československa, tedy do 28. října, byl na třicet let osvobozen od daně.

Přestože vznikla speciální komise a případ vyšetřovala i policie, tragédie nakonec zůstala bez viníka.

Týden po neštěstí se konal pohřeb části pracovníků, kteří na stavbě zemřeli. Nejprve ale po tragédii jezdili příbuzní do Prahy identifikovat oběti. Zemřelé tehdy poznávali někdy už jen podle oblečení a bot. V den pohřbu pak dělníci v továrnách zastavili na deset minut práci, stavební dělníci ten den nepracovali vůbec. Část dělníků byla pohřbena později, jelikož nějakou dobu trvalo, než je převezli do obcí, ze kterých pocházeli.

O nešťastné události se v hotelu ví

Parcela se sutinami ale dlouho prázdná nezůstala. Na začátku 30. let na ní postavili hotel Centrum. Ten na místě stojí dodnes, nyní pod názvem hotel Harmony.

Hotel Harmony v ulici Na Poříčí

„Tady se stavělo ve 30. letech, ale ta budova nakonec spadla. Zahynulo tu několik dělníků,“ shrnul událost recepční hotelu, kterého se redakce zeptala, zda zná historii místa.

„Spěchalo se, aby se splnila nějaká uzávěrka a neměli dostatečně ztuhlý beton,“ uvedl možný důvod, který k nešťastné události vedl. „Pak se to postavilo znovu a už trošku líp, když to stojí do dneška,“ dodal s úsměvem.

Ulice se rozvíjí

V období 30. let vzniklo v okolí několik dalších zajímavých staveb, mezi ně patří například hotel Axa nebo budova Legiobanky, nyní známá jako Palác Archa.

V roce 1939 pak v ulici vznikl obchodní dům, známý pod názvem Bílá labuť. V V době svého otevření v roce byl největším a nejmodernějším obchodním domem ve střední a východní Evropě. Bylo v něm také několik novinek, se kterými se Československo setkalo poprvé, například eskalátor z přízemí do prvního patra. Nyní se obchodní dům postupně opravuje.

V současnosti se také uvažuje o zklidnění přilehlé Petrské čtvrti. Samotná ulice Na Poříčí, která je vytíženou dopravní tepnou, by se mohla proměnit v moderní bulvár.

V 70. letech natočil o tragédii film režisér Jiří Svoboda. Snímek popisuje jak samotnou událost, tak i její okolnosti.