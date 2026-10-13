Zjistilo se, že nelegální odpad pochází z Itálie a jsou k němu zfalšované doklady.
Odpad se během měsíce podařilo převézt na přechodné místo, odkud bude vrácen do zahraničí, řekla v úterý vedoucí oddělení nakládání s odpady Marie Stáňová z krajského odboru životního prostředí a zemědělství.
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Náklad na dvě místa v katastrech obcí Cerhovice a Újezd navezlo sedm kamionů, poslední náklad se podařilo zadržet. Zahraniční dopravce do Česka převážel odpad ke zpracování, podpisy odpadového zařízení však byly v dokumentech zfalšované.
Falešný byl podle Stáňové i přepravce, který převoz objednal a zajišťoval. Naopak dopravce podle ní za situaci nejspíš nemohl, protože pouze dostal pokyn, kde má náklad složit.
Podle odebraných vzorků šlo o znečištěnou plastovou drť, která mohla při dlouhodobém působení kontaminovat půdu. Obci s řešením situace pomohl kraj, jelikož na to sama neměla kapacity.
Místostarostka Věra Eschnerová (SNK Horovize) uvedla, že na hořovické radnici se odpadovému hospodářství věnuje jedna úřednice a s podobnou situací neměla zkušenosti.
„Podařilo se nám dohodnout, že dopravce odklidí část odpadu z pole a část odklizení jsme zajistili my na naše vlastní náklady,“ uvedla Stáňová. Převoz stál desítky tisíc korun, mnohem nákladnější by byla likvidace odpadu. Podle úředníků odpad nemůže být zneškodněn v Česku, protože je nutné ho vrátit do místa původu, tedy do Itálie. To má nyní na starosti ministerstvo životního prostředí. Jaký trest hrozí pachatelům a případné další podrobnosti, Stáňová nechtěla říct s poukazem na to, že věcí se stále zabývají kriminalisté.
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V regionu je podle Stáňové nyní kolem pěti velkých černých skládek, mimo jiné v Hostivici u Prahy. Krajská radní pro životní prostředí Jindřiška Romba (STAN) poukázala na to, že boj s černými skládkami je pro obce s rozšířenou působností obtížný. Hejtmanství chce proto iniciovat změny legislativy, které by urychlily odstraňování skládek a posílily pravomoci obcí i krajů v této oblasti.
S nelegálními skládkami se potýkali také v Jiříkově na Bruntálsku a v Brně-Horních Heršpicích. Na obou místech se nahromadilo zhruba 300 tun odpadu. Odpad tam nelegálně vyvážela od června 2024 do ledna 2025 německá firma Roth International. Protože firma na výzvu úřadů odpad neodvezla, převzala odpovědnost za jeho likvidaci regionální vláda Horní Falce. Letos v červnu začal soud s majitelem společnosti a českým občanem z dceřiné firmy v Česku.