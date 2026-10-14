„Dneska ráno jsem si prošel celou stavbu na Želivského a svezl se i autobusem X9. Dopravní zácpy jsou tu krajně nepříjemné,“ napsal v úterý na Facebook místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut.
Přiznal, že dopravní komplikace se daly čekat, vždyť ulice Želivského je velmi frekventovaná a Ohrada je nejvytíženější křižovatkou na Praze 3. „A zácpy tu jsou i bez jakýkoliv omezení,“ říká.
„Krajně nepříjemné,“ ozývají se také lidé v diskuzích, kterým změny vadí. Stěžují si na dlouhé popojíždění autobusů či na nemožnost dostat se rychle z jednoho místa na druhé.
„Jak by se hodily dva pruhy. Hlavně, že se tady všechno zúžilo a teď všichni č**í, jak kolabuje doprava,“ přidává se další. Jiný příspěvek připomíná, že jízda autobusu X9 na Ohradu trvá 40 minut.
Dopravní podnik má pro situaci pochopení a vyzývá všechny řidiče, aby se kritickému místu, potažmo tranzitu přes ulici Jana Želivského vyhnuli.
„Pokud je to jen trochu možné a nemusíte tudy, jeďte jinudy,“ vyzval mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík. Připomněl, že komunikace je průjezdná v jednom pruhu v každém směru, ale zároveň dodal, že vždy několik dní trvá, než si přijatá opatření v omezení takzvaně sednou.
Podle Ruta jsou budování nové trati, oprava té stávající a oprava vodovodu pod křižovatkou kriticky potřebné investice, které je nutné ve veřejném zájmu realizovat.
Místostarosta zároveň představil soubor opatření, která radnice spolu s odborem dopravy a pražským dopravním podnikem připravily, či se na nich pracuje.
Opatření na Ohradě
Místostarosta dál uvedl, že řeší zlepšení obslužnosti ulice Ke Kapslovně, aby bylo možné legálně odbočit z Olšanské doleva do Pitterovy nejen u budovy SUDOP, ale i před Olšanskou poliklinikou, kde je to zamezeno kvůli otáčení autobusů X9.
Zdroj: místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut