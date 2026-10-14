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Kolaps dopravy na Ohradě kvůli opravě tramvajové trati. Čekali jsme to, říká radnice

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  16:16
Během stavby nové tramvajové trati a rekonstrukcí té stávající mezi Nákladovým nádražím Žižkov a Ohradou se očekávaly dopravní komplikace. A ty skutečně přišly. Radnice Prahy 3 a dopravní podnik teď situaci řeší a pracují na vylepšeních. Lidé si na stávající stav stěžují, dopravní podnik vyzývá řidiče, že pokud do daného místa nutně nemusejí, ať zvolí jinou tranzitní trasu.

„Dneska ráno jsem si prošel celou stavbu na Želivského a svezl se i autobusem X9. Dopravní zácpy jsou tu krajně nepříjemné,“ napsal v úterý na Facebook místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut.

Přiznal, že dopravní komplikace se daly čekat, vždyť ulice Želivského je velmi frekventovaná a Ohrada je nejvytíženější křižovatkou na Praze 3. „A zácpy tu jsou i bez jakýkoliv omezení,“ říká.

Rekonstrukce tramvajové trati mezi Ohradou a Nákladovým nádražím Žižkov. (12. října 2026)
Rekonstrukce tramvajové trati mezi Ohradou a Nákladovým nádražím Žižkov. (12. října 2026)
Rekonstrukce tramvajové trati mezi Ohradou a Nákladovým nádražím Žižkov. (12. října 2026)
Rekonstrukce tramvajové trati mezi Ohradou a Nákladovým nádražím Žižkov. (12. října 2026)
15 fotografií

„Krajně nepříjemné,“ ozývají se také lidé v diskuzích, kterým změny vadí. Stěžují si na dlouhé popojíždění autobusů či na nemožnost dostat se rychle z jednoho místa na druhé.

„Jak by se hodily dva pruhy. Hlavně, že se tady všechno zúžilo a teď všichni č**í, jak kolabuje doprava,“ přidává se další. Jiný příspěvek připomíná, že jízda autobusu X9 na Ohradu trvá 40 minut.

Jsou podle vás dopravní opatření na Ohradě dostatečná?

celkem hlasů: 43

Dopravní podnik má pro situaci pochopení a vyzývá všechny řidiče, aby se kritickému místu, potažmo tranzitu přes ulici Jana Želivského vyhnuli.

„Pokud je to jen trochu možné a nemusíte tudy, jeďte jinudy,“ vyzval mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík. Připomněl, že komunikace je průjezdná v jednom pruhu v každém směru, ale zároveň dodal, že vždy několik dní trvá, než si přijatá opatření v omezení takzvaně sednou.

Podle Ruta jsou budování nové trati, oprava té stávající a oprava vodovodu pod křižovatkou kriticky potřebné investice, které je nutné ve veřejném zájmu realizovat.

Místostarosta zároveň představil soubor opatření, která radnice spolu s odborem dopravy a pražským dopravním podnikem připravily, či se na nich pracuje.

Opatření na Ohradě

  • Na Ohradě byl u parku vytvořen pěší koridor ve vozovce, aby byl legálně v provozu přechod pro chodce přes ulici Na Ohradě a pěší mohli přejít bezpečně z obou stran tramvajového ostrůvku.
  • Dopravní podnik prověřuje, zda by šlo poslat autobusy X9 v Hartigově po kolejích a do tramvajových zastávek Ohrada (kvůli malé osové vzdálenosti kolejí to vyžaduje velké řidičské umění, aby se tu autobusy proti sobě vešly).
  • DPP také prověřuje možnost, že by autobus 133 u tramvajové zastávky Ohrada zastavil i v dočasné zastávce X9 a lidé nemuseli na přestup přes celou křižovatku Ohrada.
  • Posunuta byla také zastávka X9 u Olšanské, aby nebyla hned vedle lešení, které tu je kvůli opravě bytového domu.

Místostarosta dál uvedl, že řeší zlepšení obslužnosti ulice Ke Kapslovně, aby bylo možné legálně odbočit z Olšanské doleva do Pitterovy nejen u budovy SUDOP, ale i před Olšanskou poliklinikou, kde je to zamezeno kvůli otáčení autobusů X9.

Zdroj: místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut

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