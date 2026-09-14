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Na metru Flora je už díra pro výtah. Dělníci vyrazili 60 metrů chodeb a 30 metrů šachet

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  9:42aktualizováno  10:00
Stanice metra Flora je fyzicky propojena s novými výtahovými šachtami. (září...

Stanice metra Flora je fyzicky propojena s novými výtahovými šachtami. (září 2026) | foto: DPP - Daniel Šabík

Stanice metra Flora je fyzicky propojena s novými výtahovými šachtami. (září...
Stanice metra Flora je fyzicky propojena s novými výtahovými šachtami. (září...
Stanice metra Flora je fyzicky propojena s novými výtahovými šachtami. (září...
Stanice metra Flora je fyzicky propojena s novými výtahovými šachtami. (září...
21 fotografií
Stanice metra Flora na lince A má proražené základy budoucího výtahu. Dělníci vyhloubili na 30 metrů šachet a vyrazili 60 metrů chodeb. Stanice se po rekonstrukci otevře v únoru příštího roku, výtahy ale budou hotové ještě o rok později.

Dílo budoucího bezbariérového přístupu tvoří tři šachty a přestupní chodba. Hlavní výtahová šachta byla hloubena z povrchu do hloubky 22,5 metru.

Z její spodní části vede horizontální chodba o celkové délce 60,3 metrů půdorysně do prostoru nad stávající stanici metra. Z ní jsou následně proraženy dvě krátké šachty do prostoru střední lodě, které vstupují do klenby stanice v hloubce 26,5 metrů.

OBRAZEM: Metro Flora jako z post-apo filmu. Ze stanice už jsou pryč eskalátory

„Máme za sebou technologicky náročnou etapu, při které jsme připravili zařízení staveniště a postupně vyrazili celou kaskádu šachet a přestupní chodbu. Ražba probíhala v příznivých geotechnických podmínkách, což mělo zásadní vliv na její bezproblémový průběh,“ zhodnotil Jan Panuška, hlavní manažer výstavby ze společnosti STRABAG.

„Strojní rozpojování horniny bylo účinné, trhací práce nebyly potřeba. Dokončením ražeb nyní doslova získáváme prostor pro další fázi výstavby – provedení hydroizolace a následně definitivního ostění,“ dodal.

Z podzemí bylo odtěženo 3 900 m³ horniny a při zajišťování ražených prostor bylo spotřebováno 680 m³ betonových směsí a 52 tun ocelové výztuže.

První šachta bude sloužit pro provoz výtahu pro cestující, druhá pro únikové a služební schodiště. V hlavní šachtě bude osazen výtah i schodiště společně, popsal dopravní podnik.

Napravení chyby z minulosti

Náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek uvedl, že budování výtahů je napravením chyby z minulosti, kdy se v dopravě nemyslelo na přístupnost pro všechny skupiny cestujících.

„Stanice Flora nově nabídne bezbariérový přístup na nástupiště přímo z uliční úrovně Vinohradské třídy a usnadní tím cestování vozíčkářům, ale třeba i rodičům s kočárky nebo návštěvníkům Olšanských hřbitovů. Po zprovoznění výtahu na Floře zůstane v síti pražského metra bez přístupu pro cestující na vozíku již pouze 12 z celkového počtu 61 stanic,“ řekl Beránek.

Stanice metra Flora zůstane zavřená o tři měsíce déle. Kvůli opravám stropní desky

Hloubení výtahů je součástí rozsáhlé rekonstrukce, která stanici zprovozněnou v roce 1980 zavřela letos v únoru.

Zatímco ale výtahy budou v provozu až koncem února 2028, samotná stanice se otevře v únoru 2027. I tak ale tu vlaky budou zastavovat o tři měsíce později, než se původně plánovalo.

„Důvodem je větší než předpokládaný rozsah nutných prací na stropní desce stanice, uvedl před časem mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.

Práce i s budováním výtahu mají vyjít na 1,29 miliardy korun bez DPH.

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