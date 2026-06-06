Událost byla nahlášena krátce před 18. hodinou. Na místo nejprve vyjely policejní hlídky kvůli oznámeným neshodám v rodině. Následně začalo hořet v podkroví domu a k zásahu byli přivoláni hasiči.
„Na místo byly vyslány policejní hlídky. Následně začalo hořet v podkroví domu, takže na místo přijeli i hasiči,“ uvedla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Zadržený muž odmítl dechovou zkoušku i test na drogy.
Hasiči k požáru vyjížděli v 18:20 a vyhlásili první stupeň požárního poplachu. „Byl to požár rodinného domu v plném rozsahu, uvnitř už nikdo nebyl,“ řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
Po 19. hodině se hasičům podařilo dostat požár pod kontrolu. Následně rozebírali střešní konstrukci a po 20. hodině zásah ukončili. Dobrovolná jednotka místo ještě do rána dohlížela.
Příčinu požáru vyšetřovatelé zjišťují. Škodu hasiči předběžně vyčíslili na čtyři miliony korun, uchráněné hodnoty odhadli na sedm milionů korun.
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