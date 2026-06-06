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Syn napadl rodiče, krátce nato začal hořet dům. Konflikt prošetřuje policie

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  11:46
Policisté vyšetřují páteční incident v Hořanech na Kutnohorsku, kde po rodinné hádce začal hořet rodinný dům. Podle policie měl dvaatřicetiletý muž před požárem napadnout své rodiče. Policisté ho zadrželi, okolnosti případu dál prověřují.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Událost byla nahlášena krátce před 18. hodinou. Na místo nejprve vyjely policejní hlídky kvůli oznámeným neshodám v rodině. Následně začalo hořet v podkroví domu a k zásahu byli přivoláni hasiči.

„Na místo byly vyslány policejní hlídky. Následně začalo hořet v podkroví domu, takže na místo přijeli i hasiči,“ uvedla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Zadržený muž odmítl dechovou zkoušku i test na drogy.

Hasiči k požáru vyjížděli v 18:20 a vyhlásili první stupeň požárního poplachu. „Byl to požár rodinného domu v plném rozsahu, uvnitř už nikdo nebyl,“ řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

Po 19. hodině se hasičům podařilo dostat požár pod kontrolu. Následně rozebírali střešní konstrukci a po 20. hodině zásah ukončili. Dobrovolná jednotka místo ještě do rána dohlížela.

Příčinu požáru vyšetřovatelé zjišťují. Škodu hasiči předběžně vyčíslili na čtyři miliony korun, uchráněné hodnoty odhadli na sedm milionů korun.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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