Na kole podél Labe pohodlněji. Úzkou pěšinu nahradila asfaltová cesta

První část stezky mezi Kozly a Tuhaní kraj dokončil před dvěma lety, nyní je hotový navazující úsek mezi Kostelcem nad Labem a Kozly. Trasa vede po pravém břehu Labe a je součástí páteřní cyklotrasy číslo 2, známější pod názvem Labská stezka.
„Labská stezka se řadí mezi jednu z nejoblíbenějších nejen v Česku, ale i v celé Evropě. A to si samozřejmě zasluhuje kvalitní infrastrukturu, kterou se nám daří postupně budovat. Ještě donedávna tu vedla hrbolatá a úzká pěšina, teď otevíráme širokou stezku s perfektním povrchem,“ řekla hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.
Podél nové stezky vzniklo několik odpočinkových míst včetně parkovacích stání pro kola. Celý projekt zvýší bezpečnost a také dostupnost cyklodopravy a podpoří udržitelnou dopravu v okolí.
„Mezi Neratovicemi a Brandýsem nad Labem byl tenhle úsek posledním, kde dosud chyběl zpevněný povrch. Jsem si více než jistý, že tahle trasa nepřiláká pouze dálkové cyklisty s touhou projet si buď část, nebo celou Labskou stezku z Krkonoš až k břehům Severního moře. Ale také místní, kteří se odteď mohou mezi obcemi pohybovat,“ řekl radní pro veřejnou dopravu a mobilitu Petr Borecký.
Pohodlnější cestování podtrhuje i nedávná oprava povrchu cyklostezky mezi Kostelcem nad Labem a Brandýsem nad Labem, která skončila na sklonku června a července.
Hejtmanství letos podle Boreckého plánuje také dokončení lávky mezi Kostomlaty nad Labem a Hradišťkem, otevírat se má na přelomu září a října. Do konce letošního roku nebo na jaře příštího by také měla být hotová lávka v Kostelci nad Labem a ještě letos bude kraj otevírat cyklolávku v Brandýse nad Labem.
Labská stezka vede podél Labe od pramene v Krkonoších k jeho ústí do Severního moře v Německu. Měří celkem 1300 kilometrů, z toho 460 kilometrů je na české straně a 840 kilometrů na německé straně. V Česku prochází Královéhradeckým, Pardubickým, Středočeským a Ústeckým krajem.