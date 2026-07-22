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Na Karlův most se vrhli horolezci. Odstraňují z něj řasy a další zeleň

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  18:01
Karlův most v následujících týdnech projde očistou. Technická správa komunikací odstartovala plánovanou údržbu jeho pláště a pilířů. Čistit ho nechá od náletové zeleně, řas a divoké vegetace. Kvůli náročnému terénu se neobejde bez horolezecké techniky.

Technici tak jsou při údržbě zavěšeni na lanech, zatímco spodní partie pilířů se ošetřují z loďky.

Podle TSK údržba nenaruší na mostě i v jeho okolí, práce se tak nedotknou probíhající turistické sezóny.

„Karlův most je srdeční záležitost a významný symbol našeho města, který přežil staletí. Péče o něj vyžaduje absolutní preciznost. Pravidelným odstraňováním náletové zeleně a řas chráníme unikátní kamenné zdivo před zbytečným poškozováním. Mám radost, že díky odborné práci restaurátorů a lezců na lanech dokážeme tuto náročnou údržbu provést maximálně šetrně k památce a zároveň bez jakéhokoliv omezení pro chodce nebo turistickou sezónu,“ řekl náměstek primátora Jaromír Beránek.

Práce provádí pod dohleden restaurátora specializovaná firma Kamenosochařství & restaurátorství Bohumil Pánek. Ta se stará mimo jiné o katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha a další významné české památky.

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Čištění historického zdiva vyžaduje maximální šetrnost.

„Řasy a biologické nánosy se budou odstraňovat ručně pomocí vody s řízeným tlakem, silonových kartáčů a dřevěných špachtlí. K ošetření se použije přípravek bez obsahu chloru. V místech, kde mezi kamennými bloky vyrůstají rostliny či keře, restaurátoři proškrábnou spáry do hloubky 2–3 centimetrů, odstraní kořínky a prostor nově zaspárují tradiční vápennou maltou,“ uvedla TSK.

Veškeré postupy a materiály podléhají dohledu průběžné konzultaci zástupců památkové péče.

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