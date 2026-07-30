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Na Džbánu se letos nejspíš už nevykoupete. Voda je stále plná sinic

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  7:30
V přírodním koupališti Džbán si už nikdo v létě nejspíš nezaplave. Ani po posledním odběru vzorků vody se totiž neočekává, že se zruší zákaz koupání. „Sinice jsou vidět na první pohled. Jakmile se jednou objeví, je jen malá pravděpodobnost, že by zmizely. Během léta se voda ve Džbánu pravděpodobně nezlepší,“ řekla MF DNES Helena Mikulášová z pražské hygienické stanice.

Rizikové jsou sinice pro alergiky, těhotné ženy, děti či lidi se sníženou imunitou. Hrozí jim totiž kožní vyrážky a podráždění očí. V případě vypití způsobí zažívací potíže i poškození jater.

Hygienici kontrolují kvalitu vody na koupacích místech každé dva týdny. Na Džbánu se odebírá z tamního mola. Při kontrole se měří mikrobiologie, přítomnost sinic, ale také úroveň chlorofylu.

„Chlorofyl měříme, protože podporuje růst sinic,“ vysvětlil vzorkař Státního zdravotnického ústavu (SZÚ) Jan Halwiger. Jak velké množství jich ve vodě je, zjistí ještě v den odběru. Vodu Halwiger odebírá do 30 centimetrů od hladiny v okruhu šesti metrů.

„Vzniká tím vzorek směsi, ze kterého se dá určit kvalita vody celého Džbánu,“ upřesnil Halwiger.

Na Džbánu platí zákaz koupání. Hygienici ale k opatrnosti velí i jinde

Vzorky se po kontrole musí uzavřít do chladicí tašky a co nejrychleji odvézt do laboratoře. „Pokud by odebraná voda nebyla v chladu, počet sinic by se během převozu ještě zvýšil,“ zdůvodnil vzorkař. Výsledky pak musí hygiena zveřejnit do čtvrtečního poledne.

Kontroluje se také průhlednost vody, která musí být ze zákona do jednoho metru. Zakalení prý však ještě nutně nemusí znamenat, že jsou ve vodě sinice.

Podle expertů se sinice poprvé objevily ve Džbánu před pěti lety. Přesný důvod ale neznají. Vliv podle nich mohou mít usazeniny ve vodě nebo vodní rostliny.

Test s plastovou lahví

Otestovat přítomnost sinic ve vodě mohou lidé i s pomocí plastové lahve. Tu naplní vodou a ponechají ji 20 minut stát na slunci.

„Je důležité, aby byla na světle, protože se za ním sinice přesouvají. Když se vytvoří zelený prstenec u ústí lahve, s velkou pravděpodobností ve vodě sinice jsou,“ doporučuje Mikulášová. Pokud ale zůstane zakalená celá lahev, nejspíše se jedná o neškodné řasy.

Poslední měření hygieny

  • Pražská hygienická stanice zveřejňuje výsledky měření každé dva týdny.
  • Po posledním měření hygiena zakázala koupání na koupališti Džbán, především kvůli masivnímu výskytu sinic. ? Sinice se ve větším množství objevily také na koupališti Šeberák.
  • Naopak vhodné ke koupání jsou biotopy Lhotka a Radotín, betonová nádrž Divoká Šárka a jezero Lipence.
  • Hygienici vodu známkují od 1do 5. S tím, že nejhorší známka znamená zákaz koupání.
  • Vliv na kvalitu vody má i krátkodobé znečištění způsobené deštěm.

Plavci mohou také přímo na webu hygienické stanice vyplnit dotazník, kde popíšou zdravotní potíže po koupání. Do dotazníku napíší lokalitu a jaké měli příznaky. „My to posléze ve spolupráci se SZÚ prověřujeme. Ne vždy ale zdravotní potíže souvisejí s koupáním. V každém případě je pak nutná návštěva lékaře,“ upozornila Mikulášová.

Voda se špiní hlavně po dešti

Vodu hygienici odebírají pravidelně také ve Vltavě. Díky jejich výzkumu se na sledovaná místa ke koupání přidala Branická pláž.

„Jde o hojně navštěvované místo v jižní části Prahy. Částečně se využívá i celoročně, v jeho blízkosti je klubovna plaveckého klubu pražských otužilců,“ popsala výzkumnice SZÚ Dana Baudišová.

I tam se objevily sinice, plavci se jich však nemusí obávat. „Jejich množství je totiž zanedbatelné. V tekoucí vodě se tolik neudrží,“ vysvětlila Mikulášová.

Podle výzkumu SZÚ je Vltava vhodná ke koupání v oblasti od Komořan zhruba po Podolí. „Tento úsek Vltavy je specifický chladnou vodou. V letní sezoně se zde teplota pohybuje kolem 20 stupňů Celsia,“ shrnula Baudišová.

Voda je zde zároveň i čistá vzhledem k přitékajícím spodním vodám ze Slapské přehrady. Jak ale Vltava dále protéká městem, postupně se znečišťuje. Důvodem jsou hlavně přítoky, z nichž největší je Berounka, následovaná potoky Botič a Rokytka.

„Braník je sice pod soutokem s Berounkou, ale její vliv je pouze částečný. Vzhledem k relativně krátké vzdálenosti od soutoku a říčnímu valu Ledárenská proudnice,“ vysvětluje Baudišová. Vltavu ale znečišťuje také lodní doprava i vodní ptactvo. Voda tak už není vhodná ke koupání například v oblasti Štvanice či v Troji. Experti ale upozorňují, že nejde o trvalé znečištění.

Zhoršení kvality vody se nejvíce projevuje po dešti. V přírodních koupalištích by se pak lidé neměli koupat tři dny. V té době totiž roste riziko. „Jedná se o takzvané krátkodobé znečištění, u kterého se nepředpokládá, že zhorší kvalitu vody po dobu delší než 72 hodin,“ doplňuje pracovník SZÚ Petr Pumann.

SZÚ prováděl od roku 2024 cílený výzkum včetně monitoringu vybraných lokalit ve Vltavě a Berounce v Praze a okolí v mezinárodním projektu UrbanBlueHealth. Ten byl zaměřený především na možnost koupání a rekreace u vody.

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