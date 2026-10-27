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První úprava na Dvoreckém mostě. Piktogramy u zastávek oddělují cyklisty od pěších

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  15:18
Na Dvoreckém mostě v Praze přibyly piktogramy, které mají usměrnit pohyb cyklistů v okolí zastávek MHD. Upozorňují také chodce, kde mohou cyklisty očekávat. Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka město úpravu připravovalo celé léto. Nyní bude sledovat, jak se osvědčí v běžném provozu.

Na chodníku Dvoreckého mostu v Praze se před několika dny objevilo nové značení pro cyklisty. Piktogramy jízdních kol mají především zpřehlednit pohyb v prostoru zastávek městské hromadné dopravy, kde se cyklisté potkávají s chodci a cestujícími.

Doplňuje je informační tabulka na stožárech osvětlení „Průjezd cyklistů“.

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Podle náměstka pražského primátora pro dopravu Jaromíra Beránka město opatření připravovalo během celého léta. Cílem je zlepšit soužití cyklistů a cestujících v okolí zastávek.

„Je tím naznačeno cyklistům, kudy mají jet, pokud se rozhodnou pro jízdu po chodníku, a pěším, kde mají očekávat cyklisty, aby tam nestáli,“ vysvětlil iDNES.cz Beránek.

Nové piktogramy zatím pouze vyznačují prostor pro průjezd cyklistů. Podle Beránka jde o mírnou úpravu, jejíž účinnost chce město nejprve prověřit.

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„Zatím takto velmi jemně a budeme sledovat, jak se opatření osvědčí v reálném provozu,“ uvedl Beránek. Doplnil, že návrh připravili sami architekti mostu, kteří stojí také za speciálními piktogramy vytvořenými v jeho grafickém stylu.

Na možný problém upozornil už dubnový test

Na komplikovaný průjezd kolem zastávek upozornil iDNES.cz ještě před otevřením mostu.

Při dubnovém testu na kole redaktor Tomáš Brych zjistil, že zatímco chodníky jsou téměř po celé délce dostatečně široké, obtížnější je průjezd u zastávky Lihovar.

V prostoru zastávky s betonovými lavičkami se podle něj dva protijedoucí cyklisté vyhnou jen s velkou opatrností. Už tehdy také architekti připustili, že chodci budou muset být v tomto místě pozorní a cyklisté zpomalit.

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Beránek při tehdejším testu připustil možnost dalších dílčích úprav podle toho, jak se budou chodci a cyklisté na mostě chovat za plného provozu.

Dvorecký most spojující Podolí se Zlíchovem se otevřel letos 17. dubna. Od následujícího dne jej využívají také pravidelné tramvajové a autobusové linky. Vedle městské hromadné dopravy slouží chodcům a cyklistům, běžná automobilová doprava na něj nesmí.

Je podle vás nové upřesňující značení v pořádku?

celkem hlasů: 38
Nové piktogramy na Dvoreckém mostě v Praze doporučují cyklistům, aby objeli zastávku MHD za lavičkami. (17. října 2026)
Nové piktogramy na Dvoreckém mostě v Praze doporučují cyklistům, aby objeli zastávku MHD za lavičkami. (17. října 2026)
Nové piktogramy na Dvoreckém mostě v Praze doporučují cyklistům, aby objeli zastávku MHD za lavičkami. (17. října 2026)
Nové piktogramy na Dvoreckém mostě v Praze doporučují cyklistům, aby objeli zastávku MHD za lavičkami. (17. října 2026)
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