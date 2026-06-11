Informovala mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
Na Smíchově a zejména kolem Anděla je dlouhodobě velké množství drogově závislých a problémových osob. Podle starosty Prahy 5 Lukáše Herolda je důvodem kontaktní centrum pro drogově závislé v ulici Na Skalce a zároveň lékárna v Erbenově ulici, která vydává substituční léky.
Praha 5 už delší dobu usiluje o to, aby se v hlavním městě otevřelo více center pro závislé, kteří by se tak nekoncentrovali na jednom místě.
„Požádali jsme policii o ještě intenzivnější dohled, i když je nutné poznamenat, že již v tuto chvíli je v této lokalitě více hlídek než v jiných částech města,“ uvedl Herold. Policie bude na Andělu využívat i hlídky se psy.
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„V lokalitě zajistí jak preventivní efekt, tak rychlejší reakci na případné incidenty,“ sdělila Fialová. Policie pro práci na Andělu založila speciální tým, který zná místní poměry a zaměřuje se na potírání pouliční, drogové a násilné kriminality.
Praha 5 si také najala bezpečnostní agenturu, která od května dohlíží na pořádek na sedmi dětských hřištích a v odpočinkových zónách. Pokud její pracovníci narazí člověka, který se chová nevhodně, snaží se situaci vyřešit domluvou, případně přivolají policii. Agentura hlídá Husovy sady, parky Mrázovka, Santoška, Klamovka, sady na Skalce, Dětský ostrov a dětské hřiště Aréna na Hořejším nábřeží.
Ostraha hlídá hřiště a parky v pracovní dny od 12:00 do 20:00. V každém stráví denně asi hodinu Jejím úkolem je také čistit tato místa od použitých injekčních jehel.