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Na problémovém Andělu přibude policejních hlídek, využijí i psy

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  15:01
Pěší zónu Anděl v Praze 5 a její okolí bude hlídat více policistů a strážníků. Využijí i psovody. Dohodli se na tom zástupci městské části, policisté a strážníci. Radnice si také najala soukromou agenturu, která hlídá pořádek na dětských hřištích.
Policie i strážníci posílili hlídky v lokalitě v okolí stanice metra Anděl v...

Policie i strážníci posílili hlídky v lokalitě v okolí stanice metra Anděl v Praze 5. (27. dubna 2023) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Policie i strážníci posílili hlídky v lokalitě v okolí stanice metra Anděl v...
Policie i strážníci posílili hlídky v lokalitě v okolí stanice metra Anděl v...
Policie i strážníci posílili hlídky v lokalitě v okolí stanice metra Anděl v...
Policie i strážníci posílili hlídky v lokalitě v okolí stanice metra Anděl v...
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Informovala mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.

Na Smíchově a zejména kolem Anděla je dlouhodobě velké množství drogově závislých a problémových osob. Podle starosty Prahy 5 Lukáše Herolda je důvodem kontaktní centrum pro drogově závislé v ulici Na Skalce a zároveň lékárna v Erbenově ulici, která vydává substituční léky.

Praha 5 už delší dobu usiluje o to, aby se v hlavním městě otevřelo více center pro závislé, kteří by se tak nekoncentrovali na jednom místě.

„Požádali jsme policii o ještě intenzivnější dohled, i když je nutné poznamenat, že již v tuto chvíli je v této lokalitě více hlídek než v jiných částech města,“ uvedl Herold. Policie bude na Andělu využívat i hlídky se psy.

VIDEO: Muž s nožem děsil lidi na Andělu. Když se vydal k zastávce, zasáhla policie

„V lokalitě zajistí jak preventivní efekt, tak rychlejší reakci na případné incidenty,“ sdělila Fialová. Policie pro práci na Andělu založila speciální tým, který zná místní poměry a zaměřuje se na potírání pouliční, drogové a násilné kriminality.

Praha 5 si také najala bezpečnostní agenturu, která od května dohlíží na pořádek na sedmi dětských hřištích a v odpočinkových zónách. Pokud její pracovníci narazí člověka, který se chová nevhodně, snaží se situaci vyřešit domluvou, případně přivolají policii. Agentura hlídá Husovy sady, parky Mrázovka, Santoška, Klamovka, sady na Skalce, Dětský ostrov a dětské hřiště Aréna na Hořejším nábřeží.

Ostraha hlídá hřiště a parky v pracovní dny od 12:00 do 20:00. V každém stráví denně asi hodinu Jejím úkolem je také čistit tato místa od použitých injekčních jehel.

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