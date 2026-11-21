„Máme dohodu s kolegy ze STAN, že to připraví a navrhnou,“ řekl Hlaváček. Zavedení mýta je podle posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) podmínkou pro zprovoznění chybějící části vnitřního okruhu, kterou chce město začít stavět v roce 2029.
Praha v minulém volebním období připravovala zpoplatnění vjezdu na Smetanovo nábřeží a Malou Stranu. Navrženou podobu opatření však zamítlo ministerstvo vnitra, a navíc na ní nepanovala koaliční shoda. O zklidnění dopravy v centru se v metropoli diskutuje dlouhodobě, návrhy zejména na uzavření Smetanova nábřeží pro automobily však zatím nikdy nebyly schváleny.
Nová koalice má zklidnění dopravy v historickém centru ve svých prioritách, nejprve k tomu však vznikne studie. „IPR dostane pověření, aby během roku zpracoval materiál v nějakých variantách i s dopady,“ řekl Hlaváček. Dodal, že zvolená podoba bude následně na politickém rozhodnutí v koalici.
Nová koalice plánuje také zdražení ročního kuponu na MHD pravděpodobně na 4 750 korun a parkování pro rezidenty v zónách zřejmě na dvojnásobek, tedy 2 400 korun ročně.
|
Rozestavíme dva tisíce bytů. Povolování se v Praze zkrátí o dva tři roky, říká Hlaváček
Součástí úprav parkování mají být podle Hlaváčka i další změny v systému zón, které by mohly částečně vycházet z reformy, kterou připravila minulá koalice, ale kvůli nesouladu na cenách ji nikdy neschválila. „První krok, který se udělá, že se to dá na stůl a povede se o tom debata,“ řekl primátor.
Hlavní body neschválené reformy:
Větší spolupráce se Středočechy
V okolí Prahy je podle něj důležité podporovat rozvoj menších měst jako lokálních center namísto satelitní zástavby v krajině, která je pro dopravu nejvíc zatěžující. Schůzky zástupců Prahy a kraje se podle primátora konaly už v uplynulém volebním období.
V minulosti se objevily i nápady na sloučení metropole a kraje v jeden celek. To však Hlaváček nepovažuje za reálné. „Já si myslím, že to v této situaci reálné není, ale reálná je spolupráce,“ řekl.
|
Hlaváček se stal novým primátorem Prahy, zastupitelé zvolili náměstky i radní
Dodal, že městský Institut plánování a rozvoje (IPR) již na základě objednávky ministerstva pro místní rozvoj zpracoval první část studie provázanosti města a jeho okolí. „Z té jednoznačně vyplývá nutnost podpory železniční a veřejné dopravy a podpory lokálních center, která v tom kraji jsou,“ uvedl primátor.
V kraji se podle něj bohužel více rozvíjí vesnice než menší města, což je pro fungování celého regionu spíše komplikací. „Naším společným zájmem by mělo být podpořit samostatnost sídelních struktur,“ řekl primátor. Dodal, že dosavadní spolupráci krajské a městské samosprávy plánuje zintenzivnit. „Myslím, že máme hodně dobré vztahy, ale využiji této energie na začátku,“ uvedl.