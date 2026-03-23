Ze zanedbaného prostoru před muzeem na Florenci vznikne náměstí. Tak bude vypadat

Prostranství před muzeem je nyní zanedbané, z části je od chodníků odděleno zídkou a stahují se tam lidé bez domova.
Hlavní budovu po několikaleté rekonstrukci otevřelo muzeum loni v prosinci, nabízí novou interaktivní expozici. „Park a hlavní budova Muzea Prahy k sobě neodmyslitelně patří a měly by spolu tvořit harmonický celek, což se bohužel v tuto chvíli říct nedá,“ uvedl ředitel muzea Ivo Macek.
Muzeum by náměstí chtělo využívat pro krátkodobé výstavy, umělecká vystoupení či audiovizuální představení. O muzejní noci ho chce využít pro festivalový program.
Do parku před muzeum by se měla vrátit socha Český lev, která je nyní v Chotkových sadech. Pomník českým vojínům, kteří padli během revolučních bojů v italském tažení v letech 1848–1849, je dílem sochaře Josefa Maxe a v parku Na Poříčí stál od roku 1875 do začátku 50. let minulého století.
Revitalizace parku na Florenci je součástí rozsáhlého plánu obnovy Florence a Těšnova, který koordinuje Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Ten do budoucna počítá také s rekonstrukcí Desfourského paláce, který je ve správě Muzea Prahy, a výhledově i se stavbou nové muzejní budovy na Těšnově.
2. prosince 2025