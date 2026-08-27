Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Trať nad Muzeem je po rekonstrukci hotová, tramvaje se sem vrací podstatně dřív

Autor:
  11:33aktualizováno  12:00
Zrekonstruovaná tramvajová trať nad Muzeem opět spojí I. P. Pavlova s...

Zrekonstruovaná tramvajová trať nad Muzeem opět spojí I. P. Pavlova s Vinohradskou. (26. srpna 2026) | foto: FB Jaromíra Beránka

Práce na obnově trati nad Národním muzeem. Trať ve Škrétově ulici je téměř...
Práce na obnově trati nad Národním muzeem. Trať ve Škrétově ulici je téměř...
Práce na obnově trati nad Národním muzeem. Trať ve Škrétově ulici je téměř...
Práce na obnově trati nad Národním muzeem. Trať ve Škrétově ulici je téměř...
14 fotografií
Trať nad Národním muzeem je po rekonstrukci prakticky hotová. Tramvaje se sem vrátí s půlročním předstihem už první zářijovou sobotu. Opět propojí přímým spojením I. P. Pavlova a Vinohradskou třídu.

„Dokončují se poslední povrchy a už v první polovině září by se na trati ve Škrétově ulici měly namísto zaparkovaných aut opět objevit tramvaje,“ oznámil Ropid na sociálních sítích.

OBRAZEM: Václavův kůň už si tyká s kolejemi. Na místě je i poslední výhybka

„Původně bylo sice v plánu zprovoznit trať za Muzeem až příští rok s Václavským náměstím, práce se ale podařilo urychlit. A tak není důvod s jejím otevřením otálet,“ pochvaluje rychlost opravy náměstek pražského primátora pro dopravu Jaromír Beránek.

Na trati se pracuje na posledních drobnostech, osazené jsou už i digitální panely s ukazatelem čísla tramvají a jízdním řádem.

Spolek uložil u koně časovou schránku. V den výročí vydání slavného alba Beatles

Předpokládané náklady na obnovení trati činí zhruba 224,7 milionu korun bez DPH.

Linka číslo 11 se tak do Škrétovy vrací z „vyhnanství“ v Korunní ulici a dále do Vinohradské. Linka 13 to zatím bude brát z Vinohradské směrem na I. P. Pavlova a Zvonařku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se

Rekonstrukce Smíchovského nádraží v Praze (vizualizace budoucí podoby)

Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...

Sebevražedný pruh pro 10 cyklistů za hodinu. Úprava pražské tepny budí vášně

Zrekonstruovaná ulice dočká zásadních změn. Objevil se tam totiž cyklopruh a...

Cyklopruhy a piktogramové koridory přibyly do části zrekonstruované ulice Plzeňská v Praze 5 a doplnily cyklistickou stezku na trase Smíchov-Řepy. Místy zabraly jeden pruh automobilům, i proto se...

Volná cesta na Prahu. Otevřela se další část D35, vyzkoušela ji i škodovka VB

Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo kromě tunelu Homole přes šest kilometrů...

Ředitelství silnic a dálnic otevřelo v pátek krátce před polednem nový úsek dálnice D35 před Vysokým Mýtem. Přestože měří jen šest kilometrů a plynulou jízdu po dálnici zatím kazí nedokončený tunel...

Slavia - Bohemians 2:2, domácí dvakrát vedli, euforii v závěru jim sebral ofsajd

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví se spoluhráči vstřelený gól.

Před týdnem ztráta v Liberci, teď doma proti Bohemians. Fotbalová Slavia se na derby proti Spartě, které se hraje už příští týden na Letné, v domácím utkání 5. ligového kola nenaladila ideálně. V...

Autobus v Krči prudce zabrzdil a cestující popadali. Šest zraněných

Nehoda autobusu v pražské Krči. (25. srpna 2026)

V pražské Krči havaroval autobus. Vlivem prudkého brzdění popadalo a zranilo se několik cestujících. Ty převezli záchranáři do pražských nemocnic.

Trať nad Muzeem je po rekonstrukci hotová, tramvaje se sem vrací podstatně dřív

Zrekonstruovaná tramvajová trať nad Muzeem opět spojí I. P. Pavlova s...

Trať nad Národním muzeem je po rekonstrukci prakticky hotová. Tramvaje se sem vrátí s půlročním předstihem už první zářijovou sobotu. Opět propojí přímým spojením I. P. Pavlova a Vinohradskou třídu.

27. srpna 2026  11:33,  aktualizováno  11:59

V Praze mezi Holešovicemi a Libní srazil vlak člověka, ten na místě zemřel

ilustrační snímek

V Praze mezi Holešovicemi a Libní srazil ve čtvrtek dopoledne vlak člověka, který na místě zemřel. Provoz na trati je zastavený. Vyplývá to z informací policie a Českých drah (ČD). Cestující mohou...

27. srpna 2026  10:59

Se zákazem řízení, pod drogami, konopí v autě. Honičku s policií navíc ukončil před její budovou

Policisté pronásledovali řidiče se zákazem řízení. V autě vezl desítky gramů...

Policie zadržela muže, který řídil po Praze přes platný zákaz a ve vozidle převážel téměř 90 gramů konopí. Hlídce se po vyzvání pokoušel ujet a městem jel rychlostí i 160 kilometrů v hodině. Zběsilou...

27. srpna 2026  8:39

V Praze se krade, v Bruselu střílí. Metropole je ale podle Indexu kriminality v EU bezpečná

ilustrační snímek

Převážně bezpečná je Praha v evropském porovnání. Byť v rámci Česka doplácí hlavně ve sféře majetkové kriminality na svou výjimečnost. Ta plyne ze statutu jediného českého velkoměsta a s tím...

27. srpna 2026  7:35

Koalici určí Praha, ne centrála ODS, říká kandidát na primátora Tomáš Portlík

Premium
Nový první místopředseda ODS Tomáš Portlík

Současný propad preferencí ODS je důsledkem toho, že strana v minulosti zanedbávala domácí témata na úkor zahraniční politiky a boje proti politickým soupeřům, říká její místopředseda a také kandidát...

27. srpna 2026

Agitací proti armádě. Komunisté nasazovali na vojáky volavky i letáky

Premium
Proti armádě. Přetvoření každého pokusu imperialistické války v ozbrojené...

Praha na začátku 30. let nebyla jen dějištěm hospodářské krize a politických střetů. KSČ podle dobových zpravodajských dokumentů rozjížděla systematickou kampaň přímo mezi vojáky – pomocí ilegálních...

26. srpna 2026

Vinobraní začínají. Na jedno z těch největších ve Znojmě vyrazí nově přímý vlak z Prahy

Znojemskému historickému vinobraní letos přálo počasí, dorazily desetitisíce...

Před sedmou ráno nasednout v Praze do vlaku a krátce před 11. hodinou vystoupit ve Znojmě, které už v tu dobu bude žít tradičním historickým vinobraním. Právě na tuto velkou akci, na niž se každý rok...

26. srpna 2026  15:18

Máma dělá v justici, křičel opilec s 2,89 promile. Už se bojím, řekl strážník a nasadil mu pouta

Strážníci pražské městské policie řešili opilého muže na zastávce Skalka

Opilý muž na autobusové zastávce Skalka se rozhodl navázat kontakt s kolemjdoucími. Popíjení vína si zpříjemňoval křikem. Strážníkům v místě, kde je zakázáno pít alkohol, odmítl prokázat svou...

26. srpna 2026  15:09

Když na dohled v ulicích nestačí policie. Praha 4 najala bezpečnostní agenturu

Asistent veřejného pořádku na Praze 4

V Praze 4 už několik týdnů dohlíží na veřejný pořádek bezpečnostní agentura. Zajistila ji městská část na vlastní náklady. Odůvodňuje to tím, že se přes léto zvyšuje počet lidí bez domova a závislých...

26. srpna 2026  14:33

Startuje dlouhá a nákladná rekonstrukce Invalidovny, hotovo bude až za čtyři roky

Den otevřených dveří pražské Invalidovny - 22. srpna 2026. Poslední den před...

Pražská Invalidovna se na několik let zavírá. Důvodem je dlouhá a nákladná rekonstrukce památky za 2,15 miliardy, jedna z největších a nesložitějších ve střední Evropě. Bude to dosud největší...

26. srpna 2026  12:10

Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se

Rekonstrukce Smíchovského nádraží v Praze (vizualizace budoucí podoby)

Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...

26. srpna 2026  11:30

Hádku na Letné ukončil ránou pěstí. Policie pátrá po výtržníkovi, který způsobil otřes mozku

Policisté pátrají po neznámém muži, který v Letenských sadech napadl...

Červencová noční hádka dvou mužů v Letenských sadech skončila napadením. Neznámý výtržník neunesl slovní rozepři a svého oponenta udeřil pěstí do obličeje. Rána byla tak silná, že poškozený muž upadl...

26. srpna 2026  11:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.