Muzeum dopravy ve Střešovicích doplní letící deska, přibude také exponátů

Ve 110 let staré hale původní střešovické vozovny bude rozšířena tamní sbírka o vůz lanové dráhy na Petřín, který v provozu brzy doslouží a bude nahrazen novým. Vůz by měl být instalovaný kvůli své konstrukci na šikmé ploše a v muzeu by se měl objevit do roku 2025, kdy bude dopravní podnik (DPP) slavit 150 let tramvajového a 100 let autobusového provozu. Větší místo také získá expozice metra. To patří mezi priority vedení muzea.



„Už dlouhá léta zde máme odstavené dva historické vozy metra typu Ečs a 81-71. V prvních dvou halách muzea, určených pro veřejnost, pro ně nemáme místo,“ vysvětluje nutnost nové výstavby Petr Malík, který je v muzeu vedoucím jednotky historických vozidel. Podle něj bude po přestěhování části expozice v původní vozovně prostor pro vyvýšené nástupiště s expozicí věnované historii pražské podzemní dráhy. Také půjde pro veřejnost otevřít část haly 3, jež nyní slouží jako depozitář.

Plánovaný nový objekt díky výrazné zelené střeše autoři projektu nazývají letící deska. „Budova bude spojnicí mezi objekty bez jednotícího architektonického názoru,“ navrhují projektanti.

Použité stavební materiály budou odpovídat industriálnímu rázu vozovny, a půjde tedy o beton, čiré sklo či různé kovové prvky. I kvůli nedostatku volných ploch ve střešovickém areálu bude nový objekt dvoupodlažní a první patro bude částečně zasahovat nad sousední měnírnu. Budova by měla stát v severní části areálu, zelená střecha volně naváže na zahrady sousední vilové zástavby. „Hala musí splňovat požadavky pro parkování silničních vozidel, sloužit k prohlídkám návštěvníků, ale zároveň by měla umožnit i lehkou údržbu vozidel,“ dodává Daniel Šabík z DPP.

Projektanti studie vycházeli z pravidelných konzultací s odborníky Národního památkového ústavu i z Odboru památkové péče pražského magistrátu. I díky tomu tento objekt splní výškové limity. Střecha zůstane jeden metr pod úrovní okapu třetí a čtvrté haly původní vozovny.

Pomůže v agitaci řidičů

Vozovna Střešovice Objekt vozovny tento měsíc oslavil 110. narozeniny.

Podle plánu schváleného v prosinci 1906 měl dopravní podnik při výstavbě tramvajové trati přes Letnou vybudovat vozovnu v ulici U letenské vodárny, stavbě však zabránil jeden z majitelů pozemků.

Městská rada doporučila koupit nejlevnější z dalších pozemků poblíž uvažované trati, problémem bylo, že se nacházely v zakázaném obvodu c. a k. dělostřelecké laboratoře. Projekt tramvajové vozovny ve Střešovicích schválilo ministerstvo železnic 4. července 1908.

Muzeum MHD ve Střešovicích začalo fungovat v roce 1993.

„Navzdory skutečnosti, že se bude jednat o moderní objekt, bude přízemí haly navozovat dojem dobových garáží,“ vysvětluje Šabík.

O tom, co ještě se do nového objektu vejde, má jasnou představu náměstek primátora. „Součástí nové haly bude také prostor pro vzdělávání, kde můžeme pro MHD nadchnout nové generace, a také třeba najít nové zaměstnance,“ poukazuje náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) a naráží tím na skutečnost, že DPP v současnosti bojuje s nedostatkem řidičů.

První patro haly bude připomínat běžný výstavní sál, ve kterém se budou střídat různé expozice. Toto podlaží bude mít téměř tisíc metrů čtverečních, o úroveň níže bude téměř 900 m2. Exponáty se do haly dostanou vjezdem z ulice Na Ořechovce. Pohodlně se tam podle názoru odborníků dostane i největší kloubový autobus Ikarus 280.

Lahůdka z roku 1929

Do horního podlaží se pojede ze dvora vozovny. „Studii haly schválilo představenstvo DPP. Nyní probíhá příprava výběru zpracovatele projektové dokumentace, a to včetně zajištění všech potřebných povolení pro novou stavbu,“ vysvětluje Daniel Šabík. Zpracovatel projektu by podle jeho slov měl být známý do konce ledna 2020.

Na projektovou přípravu naváže výběrové řízení na zhotovitele. Do práce by se stavaři mohli v ideálním případě pustit v roce 2022 a samostatná výstavba by měla trvat zhruba 1,5 roku.

Poté se budou moci návštěvníci těšit například na nejstarší exponát, který v objektu najde své stálé místo – půjde o autobus Škoda 506N z roku 1929, tedy z počátku výroby tohoto modelu. Jde o kompletně renovovaný kus a jeho opravy zabraly zhruba 10 tisíc hodin. Vedení muzea si navíc přeje doplnit dobové exponáty nejmodernějšími technologiemi. „V zahraničí vezmou návštěvníky poutavou formou na interaktivní prohlídku časem. Musíme začít více používat dnešní technologie. V cizině jsou standardem interaktivní mapky, kde je krásně znázorněn vývoj sítě tamní MHD,“ říká Petr Malík.

Smyslem muzea MHD ale podle vedení metropole není jen ukázka historických vozidel byť v moderním hávu. „Chceme návštěvníkům ukázat, že hromadná doprava je pro moderní město nezastupitelná a je stále nejefektivnějším a nejlevnějším způsobem, jak se po metropoli přepravovat,“ vysvětluje Adam Scheinherr.