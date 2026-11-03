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Uchazeč o práci hrozil úřednici bombou i nožem, odzbrojil ho svědek

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  11:48
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Muž ucházející se o zaměstnání vyhrožoval nožem pracovnici úřadu práce v Neratovicích. Svědek ho odzbrojil. Policisté útočníkovi ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu vyhrožování s cílem působit na úřední osobu, za což mu hrozilo až pětileté vězení.

Do 48 hodin stanul muž i před soudem, kde byl odsouzen k podmíněnému trestu, řekla v úterý policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Uchazeč o práci vešel do úřadu minulý týden ve čtvrtek po 8:00 a vstoupil do kanceláře, kde byla pracovnice úřadu s jinou klientkou. Řekl, že v batohu má bombu a nůž, který následně vytáhl a držel ho před sebou.

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„Velice duchapřítomně se zachoval čtyřiačtyřicetiletý muž, který proti ozbrojenému muži okamžitě zakročil, vytrhl mu nůž z ruky a odzbrojil ho,“ popsala zásah policejní mluvčí.

Do tří minut na místo přijeli policisté a podezřelého zadrželi. Bombu u něj nenašli. Dechová zkouška ukázala přítomnost více než jednoho promile alkoholu. „Podezřelý se k tomuto kroku uchýlil zřejmě z důvodu tíživé finanční situace a frustrace, že nemohl sehnat zaměstnání,“ doplnila Schneeweissová.

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