Do 48 hodin stanul muž i před soudem, kde byl odsouzen k podmíněnému trestu, řekla v úterý policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Uchazeč o práci vešel do úřadu minulý týden ve čtvrtek po 8:00 a vstoupil do kanceláře, kde byla pracovnice úřadu s jinou klientkou. Řekl, že v batohu má bombu a nůž, který následně vytáhl a držel ho před sebou.
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„Velice duchapřítomně se zachoval čtyřiačtyřicetiletý muž, který proti ozbrojenému muži okamžitě zakročil, vytrhl mu nůž z ruky a odzbrojil ho,“ popsala zásah policejní mluvčí.
Do tří minut na místo přijeli policisté a podezřelého zadrželi. Bombu u něj nenašli. Dechová zkouška ukázala přítomnost více než jednoho promile alkoholu. „Podezřelý se k tomuto kroku uchýlil zřejmě z důvodu tíživé finanční situace a frustrace, že nemohl sehnat zaměstnání,“ doplnila Schneeweissová.