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Muž si odpyká pět let za to, že nevrátil nemocnici 14 milionů, které mu zaslala omylem

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  13:02
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Podnikatel Jiří Benáčan si odpyká pět let vězení za to, že si nechal 14 milionů korun, které mu omylem zaslala pražská vinohradská nemocnice. Původní trest za podvod mu ve středu o rok snížil odvolací vrchní soud.

Součástí pravomocného verdiktu je i tříletý zákaz působení ve vedení firem, peněžitý trest 200 000 korun a povinnost uhradit větší část způsobené škody. Zbytku peněz se nemocnice domohla exekucí. Benáčanově někdejší firmě Besal uložily soudy trest 1,1 milionu korun a povinné zveřejnění rozsudku.

„Kauza se vymyká běžnému rámci daňových nebo ekonomických podvodů. Jednání pana obžalovaného prostě nechápeme. Všechno, co udělal, sloužilo k tomu, aby zastřel původ peněz a odepřel poškozené nemocnici možnost získat peníze zpátky,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Petr Hovorka.

Muž si nechal omylem zaslané miliony, soud ho poslal na šest let do vězení

Benáčanovi hrozilo pět až deset let za mřížemi. Jedinou polehčující okolností byla jeho dosavadní bezúhonnost. Vrchní soud se mu rozhodl o rok zmírnit vězení a o dva roky zákaz činnosti, a to na základě porovnání s tresty za jiné, rozsáhlejší podvody.

Soudce ale podotkl, že Benáčan svým přístupem nedal jeho senátu žádnou možnost snížit trest pod zákonnou sazbu. „Měl několik let na to, aby se beztrestně zachoval, jak měl,“ zdůraznil. Připomněl, že ještě v hlavním líčení mohl muž využít prohlášení viny nebo dohody o vině a trestu, což neučinil.

Podnikatelova firma dodala v zimě roku 2021 Fakultní nemocnici Královské Vinohrady tunu posypové soli na chodníky. Fakturovala si za ni částku 13 915 korun. Nemocnice k ní administrativním pochybením připsala tři nuly a částku 13,9 milionu Kč poslala v březnu 2021 na bankovní účet Besalu.

Benáčan podle rozsudku zjistil omyl nemocnice ještě téhož dne, ale místo aby miliony vrátil, peníze z účtu téměř všechny vyčerpal. Nejprve si převedl půl milionu na svůj účet, poté si z účtu firmy postupně vybíral hotovost. Pokračoval v tom i poté, co nemocnice na chybu přišla a od července 2021 mu zasílala výzvy a upozornění. Nepřesvědčil ho ani následný pravomocný rozsudek z občanskoprávního řízení, který mu uložil uhradit nemocnici 13,9 milionu Kč s úroky. Žádné kroky k vrácení částky neudělal.

Podnikatel vinu odmítal a dožadoval se buď osvobození, nebo podmíněného trestu za zatajení cizí věci. „Cítím se nevinen. Jediný vhodný trest by byl podmíněný, aby mi bylo umožněno hradit dluh Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, protože se cítím povinen tento dluh uhradit,“ řekl odvolacímu senátu. Den před odvolacím zasedáním zaslal nemocnici 200 000 korun.

Už dříve Benáčan uvedl, že komunikace ze strany nemocnice byla nestandardní, a protože se mu nelíbila její forma a obával se netransparentnosti, vyvedl částku do trezoru firmy Besal a řádně ji zaúčtoval. Jeho advokát dnes připustil, že Benáčanovo počínání se zpětně může jevit jako zvláštní, nestandardní a bizarní.

Podle něj se klient „kousnul“, když na něj byli zaměstnanci nemocnice nevlídní. Právník argumentoval tím, že nemorální jednání nemůže být stíhané jako trestný čin podvodu, protože Benáčan neměl úmysl kohokoliv poškodit.

Podle zástupce nemocnice Benáčan jejím zaměstnancům opakovaně tvrdil, že si musí celou finanční operaci prověřit, že neví, o jakou částku se jedná a o co vůbec jde.

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