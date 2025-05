Posun ve výstavbě Pražského okruhu vidí premiér a předseda ODS Petr Fiala. „Viděli jsme výrazný pokrok,“ řekl po výjezdním zasedání vlády v Kutné Hoře. Ještě před cestou do Kutné Hory premiér Fiala s...

Za zabití Velšana lahví v Praze dostal Němec sedm let. Soud provázely výhrůžky

Městský soud v Praze poslal na sedm let do vězení sedmadvacetiletého Němce, který loni na pražské Národní třídě v potyčce zabil velšského turistu. Zároveň ho na deset let vyhostil z Česka. Musí také...