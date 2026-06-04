Policie přijala oznámení v úterý po sedmé hodině ráno na linku 158. Před vchodem do OC Smíchov stál muž a v ruce držel nůž. „Oznamovatel doplnil, že se jedná o viditelně agresivní osobu,“ zdůraznil policejní mluvčí Jan Rybanský, který ve čtvrtek o úterním incidentu informoval.
Policisté okamžitě vyrazili na místo a muže se snažili přesvědčit, aby nůž položil na zem. Ten však nekomunikoval a zbraň dál držel za zády. Následně se s ní vydal k tramvajové zastávce, kde se začalo shromažďovat více lidí, kteří chtěli nastoupit.
|
VIDEO: Po Smíchově běhal muž s falešnou pistolí. Utekl matce z nákupů a mířil na lidi
Policisté okamžitě zasáhli, aby zabránili možnému napadení. Na muže použili taser, který ho poslal k zemi.
„Muž se při pádu na zem poranil o nůž, který držel v ruce, a proto mu policisté okamžitě poskytli nezbytnou první pomoc,“ dodal Rybanský.
Muž byl následně převezen k ošetření do nemocnice. Policisté během transportu asistovali záchranářům, zmínil Rybanský.
Podle pozdějších testů byl muž pod vlivem pervitinu a kokainu. Policisté případ vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz