Vyfotíte si můj penis? Muž obtěžoval chlapce ve skateparku, hledá ho policie

Autor: ,
  13:23
Policisté pátrají po neznámém muži, který se podle svědectví obnažoval před chlapci ve skateparku v Praze 4. Chtěl po nich, aby si vyfotili jeho penis. Za výtržnictví a ohrožování výchovy dítěte mu v případě dopadení a odsouzení hrozí až dva roky vězení, uvedl ve čtvrtek policejní mluvčí Richard Hrdina.

Pražští policisté vytvořili identikit neznámého muže a žádají veřejnost o pomoc s jeho vypátráním. (16. dubna 2026) | foto: Policie ČR

Pražští policisté vytvořili identikit neznámého muže a žádají veřejnost o pomoc s jeho vypátráním. Lidé, kteří muže na zveřejněném snímku poznají, se mají ozvat na linku 158.

Sexuální agresoři sázejí na promlčení, mám i případy z 90. let, říká advokát

Incident se stal v polovině března ve skateparku v ulici Na Chodovci. Podle mluvčího tam neznámý muž přistoupil k dvěma nezletilým chlapcům a nabízel jim k vyfocení svůj penis.

Když odmítli, otočil a začal jim nabízet peníze, pokud mu dovolí si vyfotit jejich penisy. Chlapci před mužem utekli. Ten následně odjel bílým autem neznámo kam, dodal Hrdina.

