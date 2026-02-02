Postižení nedokládá jen průkaz, zastal se ombudsman invalidy kvůli parkování

Muž, který se pohybuje za pomoci francouzských holí, nedostal v Kralupech nad Vltavou vyhrazené parkovací místo. Zasáhnout proto musel veřejný ochránce práv. Podle ombudsmana se město dopustilo nepřímé diskriminace, přestože je muž držitelem průkazu ZTP. Zástupci města se nicméně rozhodli zřizovat vyhrazené parkování pouze pro lidi s průkazem ZTP/P.

Ombudsman Stanislav Křeček | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Vyhrazené parkovací místo mohou podle ombudsmana Stanislava Křečka dostat i lidé úplně bez průkazu. Vyplývá to z evidence ombudsmana. Kralupská radnice se k jeho názoru ještě nevyjádřila.

Muž trpící těžkou artrózou nosných kloubů a páteře se na ombudsmana obrátil poté, kdy mu město po revizi parkovacích míst neudělilo souhlas s obnovením vyhrazeného stání před jeho bydlištěm. Město totiž po revizi parkovacích míst začalo udělovat souhlas s vyhrazeným parkováním jen držitelům průkazu ZTP/P, tedy lidem se zvlášť těžkým postižením, kteří vyžadují asistenci.

Ombudsman se muže zastal, město podle něj pochybilo. Vycházel z antidiskriminačního zákona, který podle ombudsmana nepředpokládá, že by se zdravotní postižení prokazovalo pouze průkazem ZTP či ZTP/P.

Pavel navrhl na ombudsmana advokáta Dohnala a Šimáčkovou Laurenčíkovou

Práva a povinnosti ve vztahu k lidem s postižením podle tohoto zákona podle ombudsmana plynou i v případech, kdy je zdravotní postižení očividné (například chybějící končetiny), nebo když je zdravotní stav doložený lékařskými zprávami či jinými dokumenty.

Podstata zdravotního postižení tedy podle ombudsmana není vázána výhradně na konkrétní typ průkazu a na průkaz jako takový.

„Udělení souhlasu se zřízením vyhrazeného parkování pro člověka s postižením nelze podmiňovat tím, že žadatel je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P. Je pravda, že zdravotní postižení držitelů těchto průkazů je spolehlivým způsobem prokázáno. Město by tak mělo tyto průkazy při svém rozhodování brát v úvahu. To ale neznamená, že člověk s postižením, který průkaz nevlastní, automaticky nemá právo na přiměřené opatření v podobě souhlasu s vyhrazeným parkováním,“ uvedl Křeček.

Vychovatelky bily postižené děti. Chyboval ředitel i inspekce, míní ombudsman

Naopak je podle něj potřeba individuálně posoudit zdravotní stav každého žadatele za pomoci podkladů, které ke své žádosti přiložil. Uvedl, že i člověk bez průkazu ZTP či ZTP/P může mít zdravotní postižení takového charakteru, že nutně potřebuje parkovat blízko svého bydliště.

Ombudsman tak městu doporučil, aby přehodnotilo metodiku ohledně přidělování vyhrazených parkovacích míst a situaci stěžovatele znovu posoudilo.

Stavba pražského Dvoreckého mostu jde do finále

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Miliardář Pelc čelí obžalobě kvůli smrtelné nehodě, hrozí mu až šest let vězení

Při středeční tragické nehodě podle informací Deníku zřejmě havaroval...

Miliardář Zdeněk Pelc byl obžalován kvůli loňské nehodě u Nového Strašecí na Rakovnicku. Pelcův vůz se čelně střetl s protijedoucím autem. Pelc se těžce zranil, druhý řidič následkům zranění podlehl....

Dukla - Sparta 0:3, snadná práce pro hosty, dva góly dal Haraslín. Ukázaly se i posily

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín oslavuje svůj gól proti Dukle.

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín v poslední chvíli stihl ve hřišti dlouhý pas, dokázal míč odehrát a vzápětí gestikuloval: „Ruka, penalta.“ Nešťastný zásah stopera Hunala z Dukly na úvod fotbalového...

Dvorecký most se prodraží. Náklady na stavbu se zvedly o téměř 400 milionů

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)

Celkové náklady na stavbu Dvoreckého mostu, jež spojí Prahu 4 a Prahu 5, se oproti původně stanovené částce 1,57 miliardy korun navýšily na zhruba 1,97 miliardy. Vyplývá to z pondělního rozhodnutí...

Nové vlaky pro metro. Koženka a nerez jako standard, pojedou bez strojvedoucích

Linka metra C

Nově nakupované vozy pražského metra budou muset jezdit bez strojvedoucích nebo mít výsuvnou plošinu, která při nástupu překryje mezeru mezi hranou nástupiště a soupravou. Informace vyplývají z...

2. února 2026  13:47

Pražští radní schválili milionové investice do protipovodňové ochrany v Libni

Ochranný přístav v Praze Libni zeje prázdnotou. Téměř všechny lodě ho před...

Magistrát hlavního města Prahy vypíše výběrové řízení na zdvojnásobení kapacity povodňové čerpací stanice v libeňských přístavech. Jde o zakázku za více než 280 milionů korun. V pondělí návrh...

2. února 2026  13:02

Loupež deseti milionů v Karlíně. Policie konečně pokročila s pátráním

Policie vyšetřuje loupežné přepadení v pražském Karlíně. (9. dubna 2025)

Policisté identifikovali podezřelé z loňské loupeže v pražském Karlíně, při níž se pachatelé podle dřívějšího policejního vyjádření zmocnili 400 000 eur (zhruba 9,7 milionu korun). Kriminalisté po...

2. února 2026  11:49

Stanice metra Flora je na deset měsíců uzavřena. Čeká ji kompletní rekonstrukce

Zbývají dva dny do zahájení hlavní fáze rekonstrukce stanice metra Flora na...

Pražský dopravní podnik (DPP) od pondělí na deset měsíců uzavírá stanici metra Flora na lince A kvůli výměně více než 45 let starých eskalátorů. Jejich obměna je součástí kompletní rekonstrukce,...

2. února 2026  7:35

Navázal tam, kde skončil. Asistenci bych ale měnil za výhru, mrzelo slávistu Juráska

Slávistický obránce David Jurásek s míčem v utkání proti Pardubicím.

Bez osmnácti uplynulo tisíc dnů od chvíle, kdy David Jurásek odehrál v roce 2023 svůj tehdy poslední zápas ve slávistickém dresu. Teď, v prvním jarním ligovém kole v Pardubicích (1:1), naskočil coby...

1. února 2026  22:09

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

1. února 2026  20:33,  aktualizováno  21:10

Žena chtěla zachránit svého psa, málem přišla o život. Pomohl pohotový svědek

Kriminalisté v Martinicích na Příbramsku vyšetřuji okolnosti nálezu mrtvého...

K vážné situaci došlo v neděli v podvečer na polozamrzlém Labi v Nymburce. Na led se tam zaběhl pes, za kterým se vydala jeho majitelka. Led ale nevydržel a žena se propadla do studené vody.

1. února 2026  20:08

Sparta hazardovala, kouč připomínal West Ham: Asi si neřekli, že dostanou tři banány

Sparťanský brankář Josef Kořenář inkasuje gól.

Zápas si jistě přáli dokončit s větším klidem. Ostatně vše k tomu směřovalo, když po čtyřiceti minutách sparťanští hokejisté vedli nad Českými Budějovicemi o tři branky. V extraligové dohrávce 40....

1. února 2026  19:15

Policisté z Berounska vyšetřují otcovraždu. Rozložené tělo našli díky sousedům

Ilustrační snímek

Z vraždy otce obvinili v těchto dnech policisté sedmadvacetiletého muže z Berounska. Tělo našli v rodinném domě v obci Osov ve značném stadiu rozkladu poté, co obyvatelé vesnice svého souseda delší...

1. února 2026  15:18

VIDEO: Odešel do práce a nevrátil se. Policisté v Praze řeší „záhadné zmizení“

Policisté pátrají po osmapadesátiletém Janu Žďárském. Je zhruba 175 centimetrů...

Pražští kriminalisté od soboty pátrají po osmapadesátiletém Janu Ždárském, který v pátek brzy ráno odešel do práce a nevrátil se. Policii se podařilo zajistit video z restaurace, kterou navštívil dvě...

1. února 2026  14:06

