VIDEO: Muž nestihl autobus. Když nepomohla ani gesta k řidiči, vysklil dveře

  9:10
Police hledá muže, který v Praze před několika dny nestihl autobus a zřejmě ze vzteku rozbil přední dveře. Incident se stal na zastávce Želivského.

Policie zveřejnila kamerové záznamy incidentu, který se stal 20. dubna odpoledne.

Podle záznamu autobus linky 213 stál v zastávce za jiným autobusem. Muž prochází podél prvního autobusu směrem k tomuto, ten ale ze zastávky vyjíždí. Muž v tu chvíli zvedne ruku jako znamení, že by rád ještě nastoupil.

Jiná kamera ukazuje, že autobus po chvíli ještě zastaví a zařadí se do pruhu vedle autobusu před ním. Muž zkouší štěstí ještě jednou. Když se do vozu nedostane zadními dveřmi, zkouší to u předních. Řidiči se gesty zřejmě snaží vysvětlit, že by ještě stihl nastoupit. Když neuspěje, odchází.

„A zřejmě ze vzteku udeřil pěstí do skleněné výplně předních dveří. Tím ji rozbil a způsobil škodu přes 20 tisíc korun,“ popsal policejní mluvčí Jan Daněk.

Věc policie prověřuje pro trestný čin poškození cizí věci, za což hrozí až rok vězení.

Cítíte se ukřivděni, když vám MHD zavře dveře „před nosem“ nebo vám už znovu neotevře?

Is vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
