Muž na Berounsku střílel na policii, ukryl se v domě. Zásahovka ho našla už mrtvého

Oznámení o ozbrojeném muži obdržela policie okolo 18:30. „Veškeré hlídky včetně zásahové jednotky Středočeského kraje jsme dnes ve večerních hodinách vyslali do Králova Dvora, kde se na ulici pohyboval muž se střelnou zbraní“ uvedla mluvčí policie Barbora Schneewissová. Na místo vyrazil i policejní vrtulník.
„Po příjezdu starší muž proti zasahujícím policistům ze zbraně několikrát vystřelil,“ dodala Schneewissová s tím, že se následně zabarikádoval v rodinném domě.
„Před několika minutami došlo k zásahu policistů, kteří do domu pronikli,“ uvedla mluvčí po krátce osmé hodině s tím, že zasahující muži na místě útočníka nalezli bez známek života. I podle policejní mluvčí je pravděpodobné, že spáchal sebevraždu.
Policie místo zajistila ihned po svém příjezdu a kromě střelce tak nikdo jiný zraněn nebyl. Co muže k takovému jednání vedlo bude nyní předmětem vyšetřování.
Na případné nebezpečí upozornil obyvatele i starosta města Petr Vychodil prostřednictvím sociální sítě Facebook. „Policie zasahuje proti střelci v Levíně. Prosím žádnou paniku, zůstaňte raději doma,“ napsal starosta a obyvatele také vyzval k tomu, ať sledují oficiální zdroje.