VIDEO: Po Smíchově běhal muž s falešnou pistolí. Utekl matce z nákupů a mířil na lidi

Muž s falešnou pistolí se pohyboval na pražském Andělu a děsil kolemjdoucí. V místě, kde se pohybují stovky chodců, chodil tam a zpět a mířil na lidi. Policisté vzhledem ke zdravotnímu stavu dotyčného situaci vyřešili na místě, na základě videozáznamu se však budou situací dále zabývat.

Video, které kdosi zachytil z druhé strany ulice Lidická, kde k incidentu došlo, se v úterý objevilo na sociální síti X.

Policie na oznámení o agresivním muži, který se pohybuje nedaleko zastávky MHD, reagovala kolem půl páté odpoledne.

„Policisté ihned vyrazili na místo a zaznamenali muže, který držel v ruce pistoli. Zbraň se krátce na to ukázala být dětskou hračkou,“ sdělil iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.

Nosil u sebe sekeru i nože. Policie varuje před mužem hledaným kvůli vraždě

„Policisté samozřejmě muže víceméně zkontrolovali a zjistili, že se jedná o dětskou kuličkovou pistolku. Muž byl s maminkou nakupovat a utekl jí, s touto zbraní bohužel tedy mířil na lidi,“ uvedl Rybanský.

Vzhledem ke zdravotnímu stavu muže ročníku 1998, který je omezen na svéprávnosti, situaci policisté původně vyřešili na místě.

Kuličková zbraň, která byla zakoupena ve večerce, nemohla způsobit žádné zranění. Policie na místě komunikovala s matkou muže. „Maminku jsme poučili, aby synkovi tyto věci nedávala, aby to poté nebudilo takovéto pohoršení,“ sdělil Rybanský.

Opilý muž mířil z okna na lidi vzduchovkou. Přijela si pro něj policie

Situaci zasahující v pondělí vyřešili domluvou. Na základě videa, které se k policii ovšem dostalo až prostřednictvím sociálních sítí, se bude případem dále zabývat, aby zjistila, zda nedošlo k protiprávnímu jednání.

